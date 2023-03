Réforme des retraites : entre 20 et 30% des vols seront annulés les 7 et 8 mars dans les principaux aéroports

Les perturbations s'annoncent plus fortes que lors des précédentes journées de mobilisation, notamment à Roissy-Charles-de-Gaulle, où un vol sur cinq sera supprimé.

Des perturbations inédites depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes, jeudi 2 mars, de renoncer à une partie de leurs vols, mardi 7 et mercredi 8 mars, en raison du préavis de grève national relayé par plusieurs syndicats de contrôleurs aériens. Le programme de vols devra être réduit de 20% à Paris-Charles-de-Gaulle, jusqu'ici épargné, et de 30% à Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice et Toulouse.

Ces taux sont plus élevés que lors des précédentes journées de mobilisation. Le 16 février, seul l'aéroport de Paris-Orly avait vu 30% de ses vols supprimés. A Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes et Toulouse, des aéroports jusqu'ici peu affectés par le mouvement social, la voilure avait seulement été réduite de 20%.

Malgré la mise en place d'un service minimum et la réduction préventive du trafic demandée, la DGAC prévoit "des perturbations et des retards" du lundi 6 au soir jusqu'au jeudi 9 au matin. L'administration invite donc les passagers qui le peuvent "à reporter leur voyage et à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol".