DIRECT. Réforme des retraites : les débats débutent jeudi après-midi au Sénat

: Vous êtes jeune retraité, vous vous interrogez sur votre éligibilité à la pension minimum de 1 200 euros prévue par la réforme. Votre témoignage face caméra nous intéresse pour le journal de "20 heures" de France 2. Contactez notre journaliste à l'adresse suivante : maeva.damoy [@] francetv.fr

Alors que la réforme des retraites arrive au Sénat, Bruno Retailleau a réaffirmé son soutien au texte présenté par le gouvernement. Toutefois, "on va le modifier", a-t-il assuré au micro de BFMTV. "Si on ne fait rien, c'est la banqueroute assurée", a-t-il ajouté.



: "L'âge légal est toujours en discussion, personnellement je souhaite qu'elles aillent à 64 ans comme tout le monde."



Le sénateur Renaissance de Côte-d'Or est revenu sur la possibilité d'une surcote de la retraite des mères de famille. "Je pense que le gouvernement donnera un avis favorable", a-t-il réagi sur Public Sénat.

: C'est la principale mesure de ce que Les Républicains appellent la "boîte à outils", qui permettrait la création d'un "CDI senior". Notre journaliste Audrey Tison vous en dit plus dans cet article.

: Nouvelle main tendue du gouvernement vers les sénateurs. Ces derniers ont approuvé en commission une surcote de 5% pour la retraite des mères de famille avec une carrière complète, à partir de deux enfants, dès 63 ans. "Une mesure qui va dans le bon sens", estime le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sur RTL.

: Interrogé sur le régime des retraites autonome des sénateurs, le président du Sénat a estimé qu'il n'était pas nécessaire de le réformer. "Parce qu'il donne la liberté aux parlementaires", a justifié Gérard Larcher au micro des "4 Vérités", a-t-il justifié, ajoutant que "c'est un régime qui date de 1905 et coûte très peu cher" au budget de l'Etat. "Moins de 8 millions d'euros, quand pour les députés, c'est 67 millions" d'euros, a-t-il précisé.

: La détermination affichée de la gauche sénatoriale à faire obstacle au projet de réforme risque toutefois de se heurter à la composition politique du Sénat, où elle est minoritaire. La marge de manœuvre pourrait encore se réduire si le président de la chambre haute, Gérard Larcher (LR), faisait usage de l'article 38 du règlement intérieur, qui permet de raccourcir les débats.

: Dans l'atmosphère traditionnellement plus calme du Sénat, la gauche ne veut pas reprendre la stratégie de la Nupes, et notamment de La France insoumise, à l'Assemblée nationale, critiquée pour son dépôt de très nombreux amendements. A rebours de cette tactique, les sénateurs de gauche veulent arriver au moins à l'examen de l'article 7, qui prévoit le recul de l'âge légal de départ, avoir des discussions de fonds et faire émerger des propositions de leur camp.

: Nouvelle étape dans la bataille des retraites. L'examen du projet de réforme commence aujourd'hui au Sénat. Les débats doivent durer jusqu'au 12 mars, minuit. Alors que l'exécutif compte s'appuyer sur la droite, force politique majoritaire à la chambre haute et favorable à la réforme, pour voter le texte, les groupes socialiste, communiste et écologiste préparent la contre-attaque et comptent bien peser dans les débats.

: Enfin, le quotidien régional Ouest-France fait un focus sur les "trimestres perdus des mères de famille".