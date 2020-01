Réforme des retraites : l'intersyndicale appelle à la mobilisation le samedi 11 janvier

L'intersyndicale appelle à un samedi de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites le 11 janvier. Par ailleurs, le projet de loi sera lui présenté en conseil des ministres le vendredi 24 janvier, a appris franceinfo.

L'intersyndicale CGT, FO, FSU, CFE-CGC, Unef, UNL et Solidaires appelle désormais à deux journées de manifestations interprofessionnelle, les 9 et 11 janvier, pour demander le retrait de la réforme des retraites. Seule la journée du 9 était prévue jusqu'à présent, alors que les discussions avec le gouvernement doivent reprendre mardi 7 janvier.

L'intersyndicale appelle également à organiser des assemblées générales dans les entreprises, les lycées et les facultés, à partir de lundi, pour élargir le mouvement. Les organisations syndicales incitent à "mettre en débat les conditions de la réussite du 9 janvier et de ses suites dès le lendemain", et ont décidé de se revoir le 9 janvier au soir pour décider de la marche à suivre, après cette journée de mobilisation interprofessionnelle.

Une journée de suffit pas pour se faire entendreYves Veyrierà franceinfo

"Malheureusement nous n'avons pas d'autre solution parce que nous ne sommes pas entendus", a déclaré sur franceinfo ce vendredi Yves Veyrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. "On est contraints, face à cette obstination du gouvernement, d'amplifier la mobilisation", poursuit-il. "On a compris que le président de la République avait confirmé sa volonté d'aller vers ce projet". Lors de son allocution du 31 décembre, "il est apparu obstiné, inflexible", estime Yves Veyrier.

Dès lundi, l'intersyndicale va "prendre les mesures, les dispositions, en terme de réunions, mardi, mercredi, pour que ça s'amplifie, que le 9 soit un moment d'élargissement très fort", annonce Yves Veyrier. "Et l'objectif était aussi d'annoncer qu'on ne se tient pas à une journée. On le sait, désormais, malheureusement, une journée de suffit pas pour se faire entendre", affirme le secrétaire général de Force Ouvrière.

Le projet de loi présenté en conseil des ministres le vendredi 24 janvier

Plusieurs ministres ont été convoqués vendredi 03 janvier par Edouard Philippe pour "faire le point sur la situation dans les transports publics" et un "état des lieux sur l'avancée des négociations", a assuré Matignon vendredi.

Le projet de loi de réforme des retraites sera présenté en conseil des ministres le vendredi 24 janvier, a appris ce vendredi 03 janvier franceinfo de source gouvernementale. Le conseil des ministres, qui se tient habituellement le mercredi, a été décalé en raison du déplacement d'Emmanuel Macron en Israël, les 22 et 23 janvier, son premier déplacement dans le pays en tant que président de la République. Emmanuel Macron prévoit de participer au 5e Forum de lutte contre l’antisémitisme organisé par l’insitut Yad Vashem.

La grève contre la réforme des retraites dure depuis 29 jours au vendredi 3 janvier avec des transports toujours très perturbés, notamment en Ile-de-France.