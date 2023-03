Réforme des retraites : à quoi faut-il s'attendre pour la journée de mobilisation du mardi 28 mars ?

Les syndicats espèrent réitérer mardi le succès de la mobilisation du 23 mars.

"La mobilisation sociale s'accentue, c'est l'heure du retrait !", s'enthousiasmait l'intersyndicale dans un communiqué diffusé vendredi. Forts du succès de la 9e journée de mobilisation, les syndicats appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestations contre le projet de réforme des retraites, mardi 28 mars.

"Alors que l'exécutif cherche à tourner la page, (...) ce mouvement social et syndical, pérenne et responsable, confirme la détermination du monde du travail et de la jeunesse à obtenir le retrait de la réforme", estiment les organisations professionnelles. Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de l'état de la mobilisation dans les différents secteurs concernés par le mouvement.

Des perturbations attendues dans les transports

Les "cheminots ne lâchent rien", avertit un tract signé par les fédérations cheminotes CGT, UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT, qui appellent à se mettre massivement en grève le 28 mars. En conséquence, le trafic sera "fortement perturbé", prévient la SNCF.

Côté RATP, le trafic sera également "très perturbé" mardi sur le réseau RER, avec en moyenne un train sur deux sur les lignes A et B, pour la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, a annoncé dimanche la RATP. Dans le métro parisien, les perturbations devraient être moindres que la semaine dernière, même si la majorité des lignes connaîtront des réductions de fréquence de passage des rames et/ou des restrictions d'horaires.

Aucune fermeture de station n'est prévue en raison de la grève. Outre les lignes 1 et 14, automatisées, les lignes 3 bis, 7 bis et 9 fonctionneront normalement, et la circulation des bus et tramways ne devrait pas être perturbée.

En raison d'une grève de contrôleurs aériens, la Direction générale de l'aviation civile prévoit un trafic perturbé du lundi 27 mars dans la soirée jusqu'au jeudi 30 mars à 6 heures du matin, au départ et à l'arrivée des aéroports de Paris-Orly, Marseille-Provence, Bordeaux et Toulouse.

Des grévistes attendus dans l'Education nationale

Du côté de l'Education nationale, l'intersyndicale entend reconduire la grève le 28 mars dans les écoles et lycées. Dans un communiqué, la CGT Educ'action appelle également les personnels à soutenir les mobilisations lycéennes et à refuser toute répression policière contre celles-ci.

Mobilisation attendue dans les secteurs de l'énergie, des docks et du ramassage des ordures

D'autres secteurs de l'industrie et des services devraient être touchés. La fédération Nationale des Ports et Dock CGT (document PDF) appelle les travailleurs portuaires et les dockers à 24 heures de grève le 28 mars. Des arrêts de travail reconductibles de 4 heures dans les ports sur une plage horaire entre 10 heures et 16 heures sont annoncés dès le 27 mars.

La CGT Mines énergie appelle également à la mobilisation le 28 mars en poursuivant et amplifiant la grève reconductible sur tous les outils de travail de la profession : "sites nucléaires, barrages hydrauliques, unités de stockage de gaz, terminaux méthaniers"…

La grève des éboueurs en cours depuis trois semaines devrait se poursuivre. "La situation n'est pas près de s'améliorer" à Paris, affirmait samedi sur franceinfo Natacha Pommet, secrétaire générale de la CGT Services publics. Alors que la grève était jusqu'ici essentiellement l'apanage des éboueurs de la Ville de Paris, qui gèrent la collecte de la moitié des arrondissements de la capitale, elle pourrait s'étendre à des prestataires privés où des négociations étaient en cours dimanche. Un préavis de grève a notamment été déposé par la CGT pour l'entreprise Polyreva Derichebourg, installée à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) et qui s'occupe de la collecte des 9e et 18e arrondissements.