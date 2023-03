DIRECT. Grève contre la réforme des retraites : Laurent Berger appelle à "mettre en suspens la mesure des 64 ans" et à "la médiation"

Ce qu'il faut savoir

Les manifestations et blocages se poursuivent. Les opposants à la réforme des retraites foulent de nouveau le pavé, mardi 28 mars, à l'occasion de la dixième journée de mobilisation contre le projet du gouvernement. Entre 650 000 et 900 000 manifestants sont attendus dans toute la France mardi, d'après une note des renseignements territoriaux consultée par franceinfo. Mardi matin sur France Inter, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a réitéré sa demande d'une pause dans la réforme. "Il faut mettre en suspens la mesure des 64 ans (...) Il faut prendre un mois, un mois et demi, pour demander à une, deux, trois personnes de faire de la médiation, de la conciliation, d'aller voir les différentes parties en disant : vous voulez quoi ? (…) Il faut trouver une voie de sortie", a-t-il souligné. Suivez notre direct.

Une forte participation des jeunes attendue. A Paris, entre 70 000 et 100 000 personnes devraient manifester mardi, selon la note des renseignements territoriaux. La participation des jeunes pourrait doubler, voire tripler, par rapport à la dernière journée de mobilisation.

Des perturbations à la SNCF et à la RATP. La circulation des trains reste "fortement perturbée" mardi, avec trois TGV sur cinq et un TER sur deux en moyenne. En Ile-de-France, la RATP prévoit un trafic "perturbé" dans le métro parisien et "très perturbé" pour les RER. Pour les déplacements en voiture, 15% des stations-services sont en situation de pénurie d'au moins un carburant, surtout dans l'ouest et le sud du pays.

Un enseignant sur trois en grève dans le primaire ? La mobilisation se poursuit également dans l'Education nationale. Dans le primaire, quelque 30% des professeurs des écoles seront en grève mardi, selon les prévisions du Snuipp-FSU, premier syndicat des enseignants dans les écoles maternelles et élémentaires.

Un dispositif de sécurité "inédit". Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé hier un dispositif de sécurité "inédit", dans un contexte de tensions entre manifestants et forces de l'ordre. Au total, 13 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 500 à Paris.

Les syndicats espèrent toujours un retrait. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a répété lundi que "l'objectif, c'est le retrait" de la réforme des retraites et qu'"il n'y a aucune raison de ne pas y croire". A la CFDT, Laurent Berger a déclaré attendre "un bougé très fort du gouvernement" sur la mesure-phare du report de l'âge légal à 64 ans.