Projet de réforme des retraites, justice… La députée LREM Laëtitia Avia s’exprime sur les sujets qui ont marqué l’actualité

Députée LREM de la huitième circonscription de Paris, Laëtitia Avia est invitée sur le plateau du 23 heures de Franceinfo dimanche 6 juin. Interrogée sur la future réforme des retraites envisagée par le gouvernement, elle affirme que "c’est une réforme qui ne suscitait pas suffisamment l’adhésion et le consensus. Vous connaissez les conditions du débat au Parlement. Je pense qu’il est important de remettre les choses sur la table avec toujours ce même objectif : le système par répartition, plus d’équité, plus de justice pour tous et essayer de faire davantage consensus", déclare-t-elle.

Assurer la confiance des concitoyens envers la justice

Laëtitia Avia est également revenue sur les grandes réformes de la justice qui ont eu lieu durant le quinquennat d’Emmanuel Macron. Pour elle, il est important d’entretenir ce lien de confiance entre la population et la justice. "Nous cherchons à faire mieux et à faire plus pour la justice. Il y a des éléments qui sont structurels, qui mettent du temps à produire leurs effets sur le terrain. On est encore en train de mettre en œuvre la toute première réforme de Nicole Belloubet. Mais il y a des éléments auxquels il faut qu’on puisse répondre plus rapidement et surtout ce qui concerne la perception de la justice par concitoyens. Parce que si nos concitoyens n’ont plus confiance en la justice, ils n’ont plus confiance en l’État de droit et en la République", affirme la députée LREM.