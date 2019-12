Pourquoi les activités de Jean-Paul Delevoye dans le privé sont-elles gênantes pour le haut-commissaire aux retraites ?

Le haut-commissaire aux retraites a omis de déclarer des fonctions et des rémunérations incompatibles avec son statut de membre du gouvernement et d’architecte de la réforme des retraites. On vous détaille ce qui pose problème.