Pour Xavier Bertrand, "reculer l'âge de départ à la retraite est la seule voie"

Selon l'actuel président de la région Hauts-de-France, il faut fixer cet âge de départ à 65 ans.

"Dire autre chose, c'est mentir aux Français." Pour Xavier Bertrand, "reculer l'âge de départ est la seule voie" pour réformer les retraites. Dans Le Journal du dimanche daté du 31 mars, l'actuel président de la région Hauts-de-France estime qu'il faut fixer cet âge de départ à 65 ans. Selon lui, cela représenterait "15 à 18 milliards d'euros en plus".

En échange d'un départ à la retraite plus tardif, Xavier Bertrand souhaite en garantie une hausse du minimum vieillesse, aujourd'hui fixé à 868,20 euros. "Je propose que, à terme, aucune pension ne puisse être inférieure à 1 000 euros." Il souhaite que "quelqu'un qui a fait toute sa carrière au smic ne touche pas moins en retraite".

Le "piège" d'un système unique par points

Xavier Bertrand accuse Emmanuel Macron de préparer, avec le système de retraites par points, une baisse généralisée des pensions.

Dans son contre-projet, celui qui a mis en œuvre la réforme des régimes spéciaux en 2008 prône notamment un alignement des régimes du public et du privé et une réforme de la dépendance.

Il critique l'idée d'un système unique par points qu'il qualifie de "piège" et de "vaste opération hypocrite de baisse généralisée des retraites". Xavier Bertrand revient enfin sur la méthode du gouvernement et réclame le maintien du dialogue entre l'Etat et les partenaires sociaux : "Il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une, et même si le dialogue ne permet pas d'aller au bout, il faut le tenter. Des syndicats (comme la CFDT) peuvent être plutôt favorables à l'allongement de la durée de cotisation. Mais il faut arrêter de les prendre de haut, travailler avec eux et les respecter."