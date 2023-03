Manifestations contre la réforme des retraites : plus de 100 plaintes déposées pour "atteinte arbitraire à la liberté" et "entrave à la liberté de manifester"

Vingt avocats ont déposé ces plaintes contre X au nom de leurs clients, des manifestants placés en garde à vue depuis le recours au 49.3 par le gouvernement, le 16 mars.

Ils dénoncent des arrestations et des détentions "arbitraires, visant à dissuader [les manifestants] d'exercer leur droit de manifester et à casser le mouvement social" contre la réforme des retraites. Vingt avocats ont déposé plus de 100 plaintes pour "atteinte arbitraire à la liberté par personne dépositaire de l'autorité publique" et "entrave à la liberté de manifester", vendredi 31 mars, auprès du parquet du tribunal judiciaire de Paris, a appris franceinfo. Ils représentent des manifestants placés en garde à vue depuis le recours au 49.3 par le gouvernement pour faire adopter le texte de loi. Comme le signale l'une des avocates, Coline Bouillon, à franceinfo, les pénalistes s'attendent à recevoir d'autres plaintes dans les jours à venir.

Selon les chiffres du parquet de Paris communiqués à franceinfo, 952 personnes ont été placées en garde à vue entre le 15 et le 28 mars, date de la dernière journée de mobilisation. Seules 43 personnes ont fait l'objet d'une comparution immédiate devant le tribunal. La majorité a été relâchée sans poursuites, avec un classement sans suite. D'autres ont été présentées à un délégué du procureur en vue d'un "classement sans suite sous conditions". Dans un communiqué, les avocats dénoncent cette procédure, qui prive "le mis en cause d'une audience publique" et qui peut notamment aboutir à une interdiction de manifester ou de se rendre à Paris pour une durée de six mois.

"Dissuader les personnes de revenir manifester"

Fustigeant un "droit de sanction, opaque et dénué de voies de recours", les pénalistes et leurs clients critiquent aussi les motifs des interpellations lors des manifestations. La plupart des manifestants sont arrêtés pour "participation à un groupement en vue de la préparation de violences et de destructions", un délit puni d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. "Ils interpellent les gens avant qu'ils aient commis quoi que ce soit", fustige auprès de franceinfo l'un des autres avocats des plaignants, Raphaël Kempf. "Ce sont des gardes à vue 'sanctions', pour dissuader les personnes de revenir manifester", poursuit sa consœur Coline Bouillon.

"Un aussi grand nombre d'interpellations n’avait pas été vu depuis les 'gilets jaunes'." Coline Bouillon, avocate à franceinfo

Dans leurs plaintes déposées contre X, dont franceinfo a pu consulter un exemplaire, les plaignants et leurs avocats relèvent que le fait d'être placé en garde à vue jusqu'à 48 heures sans être poursuivi par la suite ne peut faire l'objet d'une réparation pour "privation de liberté injustifiée au sein d'un commissariat". Le droit français ne le prévoit pas. Par conséquent, "le seul moyen d'obtenir réparation consiste à déposer la présente plainte", écrivent-ils.

S'agissant du délit d'"entrave à la liberté de manifester", il doit "pouvoir être appliqué lorsque les forces de l'ordre et leur hiérarchie (...) font un usage illégitime de leur pouvoir", peut-on lire dans la plainte. "Ce comportement organisé (...) a eu pour effet de créer de la stupeur et de l'effroi parmi les manifestants qui se trouvaient dépossédés de la possibilité d’exercer pleinement leur liberté", poursuit le texte.

L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie de 17 enquêtes judiciaires depuis la première journée nationale de mobilisation, le 19 janvier. Parmi celles-ci, l'une vise des policiers de la Brav-M, une brigade motorisée décriée, enregistrés en train de tenir des propos menaçants et humiliants à l'égard de jeunes manifestants interpellés dans la capitale.