"L'idée n'est pas qu'il soit dans une bulle" : en Alsace, Emmanuel Macron veut renouer le contact avec les Français pour sortir de la crise de la réforme des retraites

Le chef de l'Etat est en visite en Alsace, mercredi, deux jours après son allocution sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron va visiter une PME locale en réussite et espère sortir de la crise politique en renouer le contact avec les français.

Après son allocution à la télévision lundi 17 avril et des semaines entre étranger et l'Élysée, Emmanuel Macron retrouve le terrain pour renouer avec les Français. Le chef de l'Etat est attendu en début d'après-midi, mercredi 19 avril, dans une entreprise du Bas-Rhin à Muttersholtz, une commune de 2 000 habitants. Alors que le président a présenté trois priorités à la télévision, dont le travail, il a choisi pour ce retour au terrain une entreprise modèle.

>> Emmanuel Macron donne "jusqu'à la fin de cette année" aux partenaires sociaux pour "bâtir" le futur "pacte de la vie au travail"

C'est une usine familiale, florissante, au cœur d'un village alsacien, presque une carte postale. Comme lorsqu'il est allé au marché de Rungis, fin février, Emmanuel Macron choisit de parler travail avec un exemple positif et ce qui fonctionne. Cette PME de 200 salariés, "Mathis Construction", coche toutes les cases de ce que le chef de l'Etat veut mettre en avant. "L'une des plus belles PME d'Alsace" juge un élu de la région, une entreprise qui recrute, dont on salue le climat social. Une entreprise innovante aussi, "made in France", au cœur de la filière bois, symbolique de la transition écologique, c'est elle qui construit le centre aquatique des JO de Paris.

Bref, c'est un déplacement bien loin des cortèges, dans une France "qui va bien", tout cela sur une terre, reconnaît un élu, "favorable au président" afin de faire un retour sur le terrain apparemment en douceur.

Travailler son image pour sortir de la crise

Le président aura sa belle image auprès de la France qui travaille, même s'il en est conscient, il en faudra un peu plus pour montrer qu'il renoue avec les Français. L'Élysée sait parfaitement cadenasser les déplacements au risque d'images parfois artificielles, mais, cette fois, Emmanuel Macron "va se mettre en difficulté, l'idée n'est pas qu'il soit dans une bulle", assure un soutien au fait des préparatifs. "Il cherche la contradiction, il sait que le sujet retraites est encore à vif" croit savoir la même source.

Emmanuel Macron n'en finit pas de renouer avec ce qui lui avait permis de sortir de la crise des "gilets jaunes" : le contact direct, même si le chemin est long. "Vous n'éteignez pas une crise comme celle-ci du jour au lendemain" juge un ministre de premier plan. Jeudi 20 avril, Emmanuel Macron se rendra dans un collège de l'Hérault, à Ganges, une commune qui a majoritairement voté Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle.