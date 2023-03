Infographie Grève contre la réforme des retraites : voici les prévisions de trafic à la SNCF et la RATP pour mardi 28 mars

A quelques heures de la dixième journée de mobilisation, les deux organismes annoncent une circulation perturbée sur certaines lignes et toujours des difficultés en Ile-de-France.

La dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, prévue mardi 28 mars, va engendrer des perturbations dans les transports en commun.

Les prévisions de trafic pour la journée du 28 mars 2023. (FRANCEINFO)

En Ile-de-France, la RATP prévoit un trafic "perturbé" sur le réseau métro et "très perturbé" sur le RER. Même son de cloche à la SNCF, avec une circulation "fortement perturbée".

A la SNCF

Un TER sur deux circulera en moyenne, trois TGV Inoui (France et International) et Ouigo sur cinq circuleront ainsi qu'un Intercités de jour sur quatre (aucune circulation des Intercités de nuit). Les circulations d'Eurostar et Thalys seront quant à elle quasi normales.



Enfin, concernant le trafic des Transilien, deux trains sur trois rouleront sur les lignes H,J, L, P, U. Trois trains sur cinq circuleront sur la ligne R. Pour les RER, un train sur trois circulera sur la ligne C et trois trains sur cinq circuleront pour le RER E. Un train sur deux circulera sur le RER A, le RER B et les lignes N et K. Enfin, deux trains sur 5 rouleront pour le RER D.

Le service sera "normal à quasi normal" pour les lignes T4, T11 et T13 du tramway.

La circulation s'améliorera mercredi 29 mars mais restera perturbée sur certaines lignes.

Dans les transports urbains en Ile-de-France

En Ile-de-France, la RATP prévoit un trafic "perturbé" sur le réseau métro et "très perturbé" sur le RER. Dans le métro, le trafic sera normal sur les lignes 1, 3bis, 7bis, 9 et 14. Seul un train sur deux circulera aux heures de pointe sur les lignes 3 et 10. Ce sera deux trains sur trois pour les lignes 6, 7 et 12. Sur la ligne 2, le trafic sera normal le matin et trois trains sur quatre circuleront l'après-midi. Sur la ligne 4, le trafic sera normal le matin, puis trois trains sur quatre rouleront l'après-midi. Sur la ligne 5, un train sur deux circulera le matin, puis un train sur trois l'après-midi. Sur la ligne 8, un train sur deux circulera le matin et deux trains sur trois en soirée. Le trafic sera assuré uniquement entre 6 heures et 10 heures et de 16 heures jusqu'à la fin de service. Sur la ligne 11, trois trains sur quatre circuleront le matin et le trafic sera normal l'après-midi, mais la ligne fonctionnera uniquement entre 5h30 et 22 heures. Pour la ligne 13 enfin, deux trains sur trois rouleront le matin et un train sur trois l'après-midi.

Du côté du RER, le trafic sera "très perturbé", avec en moyenne 3 trains sur 5 pour le RER A. L'interconnexion est maintenue à Nanterre Préfecture. Pour le RER B, en moyenne 3 trains sur 5 seront maintenus. L'interconnexion à Gare du Nord est maintenue également.

Le trafic sera normal pour les bus et le tramway.