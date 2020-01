Le licenciement de Ségolène Royal en tant qu'ambassadrice des pôles sera officialisé le 24 janvier en Conseil des ministres

Ironie du calendrier : ce sera le jour même où le Conseil des ministres adoptera la réforme des retraites.

Ségolène Royal a annoncé sur Facebook et Twitter mardi 14 janvier le licenciement à venir de sa mission bénévole d'ambassadrice des pôles, sans que celui-ci ne soit pour l'instant effectif. Selon une information de France Inter, l'ancienne ministre de l'Écologie sera officiellement démise de ses fonctions lors du Conseil des ministres du vendredi 24 janvier.

Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères estime qu'elle n'a pas honoré son devoir de réserve en mettant en cause la politique du gouvernement. Ségolène Royal a notamment affirmé, mi-décembre sur franceinfo, qu'Emmanuel Macron était "bien sûr" responsable de la crise actuelle avant de dénoncer "la brutalité de cette réforme des retraites" dont elle demandait le retrait.

Horizon 2022

"Je n’ai pas l’intention de renoncer à ma liberté d’opinion et d’expression garantis par la Constitution", écrit Ségolène Royal qui prépare déjà l'après. L'ancienne candidate à la présidentielle réunit ses proches et dans les réunions, on parle de plus en plus de 2022 et de la nécessaire alternative au duel Macron/Le Pen. Ségolène Royal a également entrepris un tour de France des municipales pour soutenir la gauche et pas la politique d'Emmanuel Macron : après Toulouse, Marseille jeudi puis Montpellier.