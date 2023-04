Grève du jeudi 13 avril : transports, écoles, ramassage des déchets... A quelles perturbations faut-il s'attendre ?

La circulation sera "en partie perturbée" à la SNCF et "quasi" normale à la RATP. A Paris, les éboueurs reprennent la grève reconductible jeudi, pour protester contre la réforme de retraites.

Après trois mois et onze journées de mobilisation, les syndicats rempilent. Ils appellent à cesser le travail et à manifester jeudi 13 avril, à la veille de la publication des conclusions du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Les organisations syndicales ont également fait savoir qu'elles soutenaient "toutes les actions et initiatives intersyndicales de mobilisation, y compris le 14 avril, pour gagner le retrait de cette réforme".

>> Réforme des retraites : la classe politique "suspendue" à la décision du Conseil constitutionnel, arbitre malgré lui de la crise

Les syndicats pointent un "contexte inédit", dans leur communiqué commun du 6 avril. "La demande réitérée de retrait de la réforme s'est heurtée à un refus net de l'exécutif", regrette l'intersyndicale. "Il s'agit là d'un déni et d'un mépris total du rejet massif porté par toutes nos organisations, par les travailleurs et travailleuses et par l'opinion publique."

>> Suivez les dernières informations liées à la réforme des retraites dans notre direct

Entre 400 000 et 600 000 manifestants sont attendus jeudi en France, selon une note des renseignements territoriaux. A la veille de cette douzième journée de mobilisation, franceinfo fait le point sur les perturbations à prévoir dans les transports, dans l'éducation et dans le secteur des déchets.

La circulation des trains "en partie perturbée" à la SNCF

La circulation des trains sera "en partie perturbée", jeudi, à la SNCF. La compagnie ferroviaire annonce 3 TER sur 5 et 4 TGV sur 5. Elle ne prévoit aucun train de nuit et seulement un train Intercités de jour sur 5. Les passagers voyageant sur Eurostar et Thalys connaîtront des conditions "quasi normales".

En région parisienne, la SNCF prévoit un service "normal à quasi normal" sur le RER B, mais seulement les trois quarts des trains ou un peu moins sur les RER A, C et D ainsi que sur les lignes du Transilien N, P, H, L et R.

"Les cheminots sont très mobilisés, il y a peu de chances que jeudi fasse exception à la règle. Comme c'est juste avant la décision du Conseil constitutionnel, il y aura du monde dans la rue", a estimé Fabien Dumas, secrétaire fédéral SUD Rail, troisième syndicat représentatif à la SNCF.

Le trafic "quasi normal" à la RATP

A Paris et en Ile-de-France, la RATP s'attend à un trafic "quasi normal" pour le métro et le RER, selon ses prévisions publiées mardi soir. Seules quelques lignes de métro, pour l'heure non précisées, connaîtront de légères perturbations. Pour ce qui est des tramways et des bus, le trafic sera normal "sur l'ensemble du réseau", selon la régie, dont les agents s'étaient déjà un peu moins mobilisés lors de la précédente journée d'action, le 6 avril.

20% des vols annulés dans les aéroports de Nantes, Bordeaux et Toulouse

Dans le ciel, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé l'annulation d'environ 20% des vols aux compagnies aériennes pour les aéroports de Nantes, Bordeaux et Toulouse. La DGAC prévient toutefois que des perturbations et des retards sont à prévoir et invite les voyageurs qui le peuvent à reporter leur voyage.

Les aéroports franciliens d'Orly et Roissy ne sont pas concernés. L'ampleur de ces annulations préventives s'avère légèrement inférieure à celle du 6 avril, quand quatre plateformes de région avaient été touchées.

Les éboueurs parisiens relancent la grève reconductible

La CGT de la filière déchets et assainissement de Paris appelle à une nouvelle grève reconductible contre la réforme des retraites à partir de jeudi. En mars, une grève de trois semaines avait provoqué un amoncellement des poubelles dans les rues de la capitale, avant d'être suspendue le 29 mars.

Ce nouveau préavis de grève "reconductible et indéterminé" est déposé "pour le retrait de la réforme des retraites Macron/Borne et pour un retour à la retraite à 60 ans maximum, avec, pour les personnels concernés, un retour à 50 et 55 ans", explique la CGT dans un communiqué diffusé lundi soir.

La CGT déchets et assainissement appelle aussi les agents de la Direction de la propreté et de l'eau à participer "activement et massivement aux journées d'action intersyndicale et interprofessionnelle des jours à venir et notamment celle" de jeudi, écrit-elle dans son préavis de grève envoyé lundi à la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Dans d'autres villes, les poubelles continuent à s'empiler. A Saint-Etienne (Loire), les agents de la métropole en charge du ramassage des ordures sont en grève reconductible depuis 12 jours. A Nantes, deux usines d'incinération étaient bloquées mercredi, retardant le traitement des déchets. Les éboueurs débraieront également pour se joindre à la 12e journée de mobilisation jeudi.

La grève reprend à la raffinerie de Donges

Ces derniers jours, les salariés des raffineries, en grève reconductible, avaient décidé de reprendre le travail, après des semaines de mobilisation. Après avoir suspendu leur mouvement en fin de semaine dernière, les syndicats de la raffinerie de Donges, près de Saint-Nazaire, ont toutefois appelé à 48 heures de grève jeudi et vendredi, rapporte France 3 Pays-de-Loire.

Les syndicats de l'éducation appellent à la mobilisation

Comme pour les dernières journées d'action, il faut aussi s'attendre à des grèves dans les établissements scolaires. L'estimation du nombre de grévistes n'a pas encore été communiquée, mais le mouvement sera probablement moins suivi que lors de la dernière journée de mobilisation, la zone A ayant entamé ses vacances de Pâques.

"Le corps enseignant reste très mobilisé", assure néanmoins le SNUipp dans un communiqué titré "On ne lâche rien !". Le syndicat appelle les enseignants des écoles "à se mettre en grève très massivement le jeudi 13 pour réaffirmer notre rejet du fond de la réforme et notre attachement à la démocratie. Et à se rassembler, une fois la décision [du Conseil constitutionnel] rendue, partout en France, le vendredi 14 avril". Des perturbations sont également à prévoir pour l'accueil périscolaire et la restauration.

Dans les collèges et les lycées, le Snes et la FSU appellent les enseignants à suivre les mots d'ordre de l'intersyndicale et à faire grève. Les deux syndicats se sont dits "déterminés à obtenir le retrait de la réforme", dans un communiqué. De son côté, le mouvement national lycéen a appelé à aller manifester jeudi, et au "blocus de tous les lycées mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 avril", dans un tweet.