Grève contre la réforme des retraites : trafic quasi normal jeudi sur l'ensemble du réseau RATP, "à l'exception de quelques lignes" de métro

Pour cette 12e journée de mobilisation, la RATP ne détaille pas, pour l'heure, quelles lignes seront concernées.

Pas de grosses perturbations. La RATP s'attend à un trafic "quasi normal" pour le métro et le RER, en région parisienne, jeudi 13 avril, pour la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, selon ses prévisions de trafic annoncées mardi dans un communiqué diffusé sur Twitter. Seules quelques lignes de métro, pour l'heure non précisées, connaîtront de légères perturbations. Pour ce qui est des tramways et des bus, le trafic sera normal "sur l'ensemble du réseau".

La mobilisation avait déjà marqué le pas lors de la précédente journée de mobilisation le 6 avril, avec de légères perturbations. Trois lignes de métro avaient connu des perturbations : la 3, la 13 et la 5. Le trafic de la ligne 6 était également perturbé en raison de la manifestation. En revanche, à la SNCF, le trafic était encore perturbé le 6 avril. Les prévisions n'ont pas encore été annoncées pour jeudi.