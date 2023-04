DIRECT. Réforme des retraites : il n'y a "pas de crise démocratique", estime le ministre du Travail Olivier Dussopt

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RETRAITES

: Le terminal 1 de l'aéroport Roissy est bloqué par des opposants à la réforme des retraites. Certains d'entre eux sont entrés à l'intérieur du bâtiment.

: Beaucoup de monde au blocage citoyen du plus gros incinérateur d’Europe à Ivry-sur-Seine ce matin.Déferlons partout dans le pays pour la #greve6avril. 64 ans, c’est NON. Et on ira jusqu’à retrait ✊#RetraitDeLaReformeDesRetraites https://t.co/lYvMhM3mAH









: L'incinérateur d'Ivry-sur-Seine est bloqué. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale Mathilde Panot est sur place. "C'est une réforme qui va frapper dans les chairs les gens (...) les gens ne tourneront pas la page", dit-elle auprès du Média.

: À l’origine du blocage du lycée Joubert-Maillard à Ancenis, un petit groupe des 1 200 élèves qui ne se revendique « d’aucun syndicat mais on soutient l’intersyndicale ». #manif6avril #greve6avril https://t.co/Mn2Gw1cc8E



: La mobilisation a débuté dans plusieurs villes de France. Plusieurs lycées sont bloqués, comme à Ancenis en Loire-Atlantique, rapporte un journaliste de Ouest-France.

: "Si la décision du Conseil constitutionnel est favorable au gouvernement, je ne présage de rien, ça n'effacerait pas les désaccords. Ca donnerait une légitimité supplémentaire à la loi."



Le ministre est l'invité de BFMTV. Il affirme qu'il y a "une crise sociale, mais pas de crise démocratique".













: "À 62 voire 64 ans, on arrivera avec une canne ou en fauteuil roulant sur les chantiers !", déplore le gérant d’Armor Plaquiste Isolation. Même si les confédérations patronales soutiennent la réforme des retraites, certains artisans ou dirigeants de très petites entreprises se mobilisent localement, payant même les heures de grève de leurs salariés. Exemple dans les Côtes-d'Armor.









: "Gérald Darmanin, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne subventionne que ceux qui sont d'accord avec lui", déplore Marine Tondelier, secrétaire d'EELV, sur franceinfo, à propos des déclarations du ministre de l'Intérieur sur la Ligue des droits de l'homme.

: "La Brav-m n'est qu'une unité des forces de l'ordre. La seule différence c'est qu'ils se déplacent en moto."



Sur Radio Classique, le préfet de police défend à nouveau la brigade motorisée. "La force de police est détentrice de la force légitime", redit-il.

: "La solution, c'est lui qui l'a entre les mains", a déclaré Laurent Berger, à propos d'Emmanuel Macron. Invité sur RTL, le leader de la CFDT alerte sur "une crise démocratique" et appelle à "l'apaisement".

: Comme un air de révolte #villemorte #blocage #manif6avril #Lyon #manifs #Revolution https://t.co/6LaVgJNjvG



: Ce matin, blocage du carburant au port au pétrole à #Strasbourg Débloqué à coups de lacrymo, il aura tenu presque 3h.#ReformeDesRetraites https://t.co/GADmYTpmbi



: A #Vannes, depuis tôt ce matin, des élèves du lycée Lesage bloquent leur établissement en amont de la #manif6avril. Ils ont reçu le soutien du collectif créé au lycée Charles-de-Gaulle, #CDGenlutte https://t.co/7d4AlRCCoH









: De nombreuses actions contre la réforme des retraites ont débuté. A Rennes, la circulation est bloquée, tout comme à Lyon et à Lille. A Vannes, des lycéens bloquent leur établissement, rapporte un journaliste du Télégramme.

: Selon une note que franceinfo a pu consulter, les autorités anticipent "370 actions" dans tout le pays. Ils évoquent la présence à Paris "de 300 à 600 'gilets jaunes'" et de "500 à 1 000 'éléments à risque".

: La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, doit se rendre ce matin aux côtés des grévistes de Storengy, au stockage de gaz de Gournay-sur-Aronde (Oise).

: Quels sont les enjeux de cette nouvelle journée de mobilisation ? "Tout ne va pas se jouer aujourd'hui, mais il ne faut pas non plus que les syndicats ratent cette journée. Si la participation est faible et tombe à 300 000 personnes par exemple, cela signifierait que la rue est en train de s'épuiser", analyse le spécialiste du syndicalisme Dominique Andolfatto.

: Ouest-France évoque aussi le retour des syndicats dans la rue, après l'échec de la réunion avec le gouvernement.





: La 11e journée de mobilisation contre la réforme est à la une des journaux. L'Union évoque le "retour en grâce des syndicats", tandis que L'Humanité consacre un dossier aux "street medics", ces bénévoles qui viennent en aide aux blessés en manifestation.









: Nous sommes au ballet.Grand Théâtre de #Bordeaux #Retrait de la #RéformeDesRetraites !#64ansCestNON #64AnsCestToujoursNon https://t.co/4pu4OJaW1P



: Des manifestants opposés à la réforme des retraites sont montés sur la scène du Grand Théâtre de Bordeaux hier soir.

: En raison de la 11e journée de mobilisation, le trafic est perturbé à la SNCF et sur trois lignes de métro de la Ratp.