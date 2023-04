DIRECT. Réforme des retraites : près de 15,1 millions de téléspectateurs ont regardé l'allocution d'Emmanuel Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RETRAITES

: Emmanuel Macron détaille en ce moment à l'Elysée ses priorités devant le patronat, puisque les syndicats ont refusé l'invitation. Le président a laissé les caméras entrer pour le début de cette réunion. "Il faut travailler sur les carrières, parce qu'on voit bien que, dans ce qu'expriment beaucoup de nos compatriotes, l'écrasement des carrières au cours de la vie désespère un peu tout le monde...", a notamment déclaré le chef de l'Etat.







: Après les déclarations, le terrain. L'Elysée annonce un déplacement du président de la République demain à Muttersholtz (Bas-Rhin). Cette commune est autonome en électricité depuis six mois, comme l'explique France 3.

: Bonjour . Le chiffre de 15,1 millions vient lui aussi de Médiamétrie. Effectivement, un premier chiffre de 13,43 millions a circulé, mais il ne comprenait pas l'audience des chaînes info.

: D'après les chiffres de Médiamétrie, ce sont un peu plus de 13 millions qui ont regardé l'allocution du président et non 15 millions

: Après la montre, les cadres. À chaque intervention télévisée d'Emmanuel Macron, certains détails intéressent de près les téléspectateurs. Hier, ces derniers se sont étonnés de deux cadres disposés sur le bureau du chef de l'Etat. Il pourrait s'agir de plusieurs clichés du mariage de Brigitte et Emmanuel Macron dans le plus grand cadre et d'un portrait symbolique de Charles de Gaulle pour le cadre le plus petit.









: Vous avez raison @senior et cela s'est mal terminé cent jours plus tard avec la défaite de Waterloo. Interrogé sur ce choix de mots d'Emmanuel Macron, Olivier Véran assure qu'on utilise régulièrement l'expression, notamment pour parler des "100 premiers jours d'un mandat". Mais l'expression s'utilise plutôt normalement au début d'un cycle. "Là, on est dans une période particulière, on vient de vivre une crise sociale forte dans notre pays", justifie le porte-parole du gouvernement sur franceinfo.





: Les cent jours furent les derniers de Napoléon !...

: Bonjour . Je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres. Les 15,1 millions de téléspectateurs pour l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron représentent 69,5% de part d'audience, selon des chiffres de Médiamétrie. Cela signifie que près de 7 personnes sur 10 qui étaient devant la télévision à ce moment-là regardaient l'allocution.

: J’ai trouvé ce chiffre (à confirmer) : "En moyenne, 44 millions de Français regardent le petit écran chaque jour. » Ce qui signifie qu’environ 29 millions de téléspectateurs ont regardé autre chose que Macron.

: La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a taclé une allocution présidentielle qui "aurait pu être faite par ChatGPT". On a donc voulu vérifier ce qu'aurait écrit l'intelligence artificielle et voici le résultat : à peine cinq minutes de discours (contre treize pour Emmanuel Macron), avec des éléments de langage étonnants.





: Bonjour @Plus de 10 millions. La dernière prise de parole d'Emmanuel Macron, le 23 mars, lors d'une interview diffusée sur TF1 et France 2 (et sur les chaînes d'information), avait réuni 11,5 millions de personnes. En juin dernier, 15,5 millions de téléspectateurs avaient suivi la précédente allocution du président sur les élections législatives. Enfin, le 2 mars 2022, au début de la guerre en Ukraine, l'allocution du président de la République avait été suivi par plus de 21 millions de Français, des audiences similaires à celles connues pendant la crise sanitaire.

: Auriez-vous l'évolution des audiences sur le temps long d'Emmanuel Macron ? Merci.

: Dans le détail, la chaîne TF1 a réuni 5,9 millions de personnes, France 2 a été suivie par 4,87 millions de téléspectateurs, M6 1,78 million et TMC 882 000, selon Médiamétrie.

: Près de 15,1 millions de téléspectateurs ont suivi l'allocution d'Emmanuel Macron, selon les chiffres de Médiamétrie.

: "Personne ne bâillonnera les Français, nous continuerons de nous battre contre cette réforme", a lancé Fabien Roussel ce matin sur France 2, au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron. "Il nous vole deux ans de vie et maintenant, il veut que les Français se projettent avec lui ?", s'est étonné le secrétaire national du PCF.





: "Il faut qu'on reprenne ce chantier important de l'emploi des seniors. C'est l'un des sujets de discussion qui attendent les syndicats et le président de la République lorsqu'ils se verront."

: "Je vous annonce que nous allons accélérer le rythme de désendettement de la France."



Invité de BFMTV, Bruno Le Maire annonce qu'il va présenter un plan jeudi matin de réduction de la dette publique.



: "Nous avons une croissance solide qui crée de l'emploi, les résultats sont là, il faut continuer à accélérer."



Une matinale, un ministre. Sur BFMTV, Bruno le Maire défend également le bilan du gouvernement. "Ce que proposent les oppositions, c'est le grand sommeil", ajoute le ministre de l'Economie.

: "Beaucoup de Français nous parlent, à côté du sujet des retraites, de sujets du quotidien qui leur sont chers."



Sur franceinfo, Olivier Véran poursuit le service après-vente de l'allocution présidentielle. "Restreindre les préoccupations des Français à la seule question des retraites, ce serait ça être à côté de la plaque. (...) Ils veulent avoir des services publics de proximité plus forts, ils sont inquiets pour leur école, pour leur hôpital, pour leur sécurité..."



: "Emmanuel Macron impose, il gouverne contre le peuple."



Sur franceinfo, Sébastien Chenu accuse le président de la république d'être "totalement à côté de la plaque". Pour lui, "la principale faute" d'Emmanuel Macron lors de son allocution est de "dire qu'il va continuer comme si de rien n'était, dans une sorte de monde parallèle, de façon totalement lunaire".

: Le ministre des Comptes publics annonce avoir préparé un plan pour mieux lutter contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Il souhaite notamment doubler les inspecteurs dans le secteur de la fraude fiscale.

: "Je crois que le président nous demande de continuer à bâtir un plan Marshall pour les classes moyennes dans les mois à venir."



Sur France Inter, Gabriel Attal assure en ce moment le service après-vente de l'allocution présidentielle. Le ministre affirme que le gouvernement va permettre aux Français de "mieux vivre de leur travail" et d'avoir un "meilleur accès aux services publics".

: "Macron droit dans ses bottes", "Il ne lâche rien", "Comme un bruit de casseroles", "100 jours pour dépasser la colère"... La presse quotidienne régionale commente aussi l'allocution présidentielle.































: Le Figaro titre sur la pression migratoire en Italie, mais évoque aussi sur sa une l'allocution d'Emmanuel Macron. "Le chef de l’État s’est adressé aux Français pour tenter de sortir son quinquennat de la crise", explique le quotidien conservateur (article payant).





: Le journal L'Humanité titre sur "L'esquive" du président de la République. "Emmanuel Macron s’est montré une énième fois totalement déconnecté du violent rejet qu'il inspire désormais au pays", alerte le quotidien (article payant) proche du Parti communiste.





: Libération, qui fête ses 50 ans, évoque "le grand vide" à la une de son cahier actu. "Pour le mea culpa, on repassera", commente le quotidien de gauche (article payant).







: Passons à notre traditionnelle revue de presse, largement consacrée à l'allocution d'Emmanuel Macron. "100 jours pour faire oublier les retraites", annonce L'Opinion. Le chef de l'Etat fera le bilan des chantiers lancés hier le 14 juillet.





: Quel est le calendrier des "100 jours d'apaisement" voulus par Emmanuel Macron ? Les chantiers mis en avant par le chef de l'Etat, hier soir dans son allocution, visent à permettre à l'exécutif d'ouvrir de nouvelles perspectives et de sortir de la crise dans laquelle il est embourbé depuis plusieurs mois. On fait le point.