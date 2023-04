DIRECT. Guerre en Ukraine : la Banque mondiale accorde à Kiev une aide de 200 millions de dollars pour réparer le réseau électrique du pays

Ce qu'il faut savoir

Une nouvelle aide pour Kiev. La Banque mondiale a affirmé mercredi qu'elle allait accorder 200 millions de dollars à l'Ukraine afin de permettre au pays de remettre en état son réseau électrique. La campagne russe de destruction visant le réseau électrique durant l'automne et l'hiver a mis à terre plus de 50% des infrastructures énergétiques ukrainiennes, en particulier dans l'est du pays, selon l'institution. Cette nouvelle enveloppe porte à près de 23 milliards de dollars le montant total des financements apportés par la banque à l'Ukraine depuis le début du conflit. Suivez notre direct.

Kiev accuse Moscou après une vidéo de décapitation. Une vidéo insoutenable montrant la décapitation d'un présumé prisonnier de guerre ukrainien a provoqué la colère de Kiev, poussant le président Volodymyr Zelensky à dénoncer mercredi une nouvelle exaction de "monstres" russes. La Russie a appelé à vérifier l'"authenticité" de la vidéo, elle qui d'ordinaire rejette les accusations de crimes portées contre ses militaires.

Paris dément le déploiement de soldats français en Ukraine. "Il n'y a pas de forces françaises engagées en opération en Ukraine. Les documents cités ne proviennent pas des armées françaises et sont sujettes à précaution", a mis en garde le ministère des Armées, en faisant allusion à une apparente fuite de documents américains classifiés. "Nous ne nous prononçons pas sur des documents dont la source et la véracité sont incertaines", a-t-il ajouté.

Emprisonné en Russie, le journaliste Evan Gershkovich privé de visite consulaire. La diplomatie russe a reconnu mercredi n'avoir toujours pas autorisé un représentant du consulat américain à aller voir en prison le journaliste Evan Gershkovich, arrêté en reportage en Russie et que Moscou accuse d'être un espion. Le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Riabkov, a balayé la décision de Washington de qualifier l'emprisonnement du reporter de "détention arbitraire".