"Casserolades" : "Les Français vont se lasser de ces manifestations", estime le président du groupe Renaissance au Sénat François Patriat

Le sénateur François Patriat dénonce les manifestations qui perturbent les déplacements des ministres depuis plusieurs semaines.

"Les Français vont se lasser de ces manifestations, qui sont malgré toutes violentes par les mots", a estimé lundi 24 avril sur franceinfo le président du groupe Renaissance au Sénat François Patriat, à propos des "casserolades" et autres manifestations observées lors des déplacements des ministres et des élus macronistes depuis le 17 avril et la promulgation de la réforme des retraites par Emmanuel Macron.

"C'est une situation inadmissible, avec des ministres, des élus empêchés dans leurs fonctions", a dénoncé le sénateur de Côte-d'Or. "Il y a souvent peu de monde présent, quelques dizaines de personnes, quelques centaines. Ce sont des gens minoritaires, même s'il y a de colère dans le pays", a-t-il ajouté.

"C'est une forme d'intimidation", a poursuivi François Patriat. "Il faut porter plainte car ces gens sont totalement impunis. Si ces gens sont mécontents, il y a un moyen, c'est le bulletin de vote".

"Le degré atteint une forme de haine et de violence qui n'a pas jusqu'à présent été égalé", poursuit François Patriat. Mais "une fois passé le 1er mai et le 3 mai, je crois qu'inexorablement, ce genre de manifestations est appelé à décroître", a terminé le sénateur, appelant les ministres à "ne surtout pas baisser les bras, ne surtout pas se cacher".