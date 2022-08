Partir au plus vite ou travailler jusqu'au bout ? A l'approche d'une nouvelle réforme des retraites, franceinfo interroge des retraités sur le moment et les conditions de leur départ dans le système actuel.

Y a-t-il un âge juste pour partir à la retraite ? Le gouvernement se prépare à relancer le débat sur la réforme des retraites, ces prochaines semaines, dans le cadre du Conseil national de la refondation, puis dans "un travail avec les forces syndicales et patronales". "La discussion doit commencer à la rentrée", avait prévenu Emmanuel Macron, en juillet, rappelant son engagement à "décaler l'âge de départ légal jusqu'à 65 ans à l'horizon des années 2030". Une grande partie de l'opposition, elle, milite toujours pour un abaissement de la barre actuelle de 62 ans, en descendant jusqu'à 60 ans pour la gauche.

Pour éclairer les débats à venir, franceinfo cherche à recueillir le témoignage de celles et ceux qui viennent de faire l'expérience du départ à la retraite. Vous avez franchi ce cap ces derniers mois, voire ces deux ou trois dernières années ? Racontez-nous à quel âge et à quel moment vous avez décidé de faire valoir vos droits à la retraite. Le plus tôt possible, quitte à rogner sur votre pension ? Dès le taux plein acquis ? Ou plus tard, pour gonfler vos revenus ou prolonger une vie active qui vous plaisait ? Nous cherchons à explorer la diversité de ces choix, souvent dictés par l'état de santé, les ressources financières et le rapport au travail de chacun d'entre vous.

Vos réponses seront consultées ces prochaines semaines par nos journalistes. Elles resteront entièrement confidentielles et aucune publication vous concernant n'interviendra sans votre accord. Les témoignages ayant retenu notre attention donneront lieu à une prise de contact directe, en vue d'entretiens plus approfondis sur votre situation, notamment votre niveau de revenus. Certains de ces échanges pourront avoir lieu près de chez vous, en présence d'un photographe associé au projet. Merci par avance pour votre participation !