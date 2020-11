Réouverture des commerces : les clients présents au rendez-vous

Les clients ont répondu présent. Dans certains centres-villes, c'était la foule des grands jours samedi 28 novembre, date fixée par le gouvernement pour la réouverture des commerces. Pour la promenade oui, mais aussi et surtout pour faire des achats. À Vichy (Allier), la première cliente d'une boutique qui sort d'un mois de fermeture est venue à la fois pour trouver un cadeau et en signe de solidarité. "Tous ces commerçants qui ne savent pas de quoi leur avenir sera fait, cela me choque et me prend aux tripes," souffle-t-elle.

Les salons de coiffure débordés

Tous les commerçants n'ont cependant pas souffert de la même manière. Un libraire de Montpellier (Hérault) a pu vendre ses livres grâce à Internet pendant le confinement. "Nous avons fait plus de chiffre d'affaires que l'an dernier, les clients nous ont commandé énormément de livres," se félicite-t-il. Les coiffeurs ont aussi rouvert leurs portes, pour le plus grand bonheur des clients. Ces derniers sont si nombreux que certains devront patienter quelques jours avant d'avoir droit à une nouvelle coupe.

