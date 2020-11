Commerces : 200 000 magasins rouvrent leurs portes ce week-end

Cette journée du samedi 28 novembre, Anne-Claire Echelard l’attend depuis un mois. Elle peut enfin rouvrir son magasin de jouets du centre de Rennes (Ille-et-Vilaine) et à l’ouverture, les clients sont déjà là : "On est contents. La météo est avec nous, tout est réuni pour avoir du monde toute la journée." Les clients sont aussi heureux de retrouver leurs petits commerces de proximité. À 10 heures, dans une grande galerie parisienne, les clients ont pu pénétrer les lieux, sous une haie d’honneur des vendeurs. Ils sont heureux de pouvoir faire leurs cadeaux et aussi de retrouver l’atmosphère de Noël.



Nocturnes et nouveaux jours d'ouverture

À Lille, dans le Nord, le salon de coiffure de Christelle Geirnaert est pris d’assaut par les clients, venus bénéficier d'une coupe de cheveux. "On est très très contents, explique-t-elle. On ouvre désormais aussi le lundi et on fait tous les jours des nocturnes, jusqu’à 21 heures."

