Prothèses dentaires : objectif reste à charge zéro

Ce n'est plus le dentiste qui fixe le tarif de ses couronnes. 530 €, c'est le prix de la couronne céramo-métallique pour les dents visibles. C'est aussi son prix maximum. Pour les dents cachées, elle ne pourra plus dépasser 290 €. "À mon sens c'est correct, parce que ça permet tout de même de réaliser des choses qui sont esthétiquement très acceptables et qui permettent à des budgets moyens d'y avoir accès", assure Pierre Kieffer, président du syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin.

Accéder aux soins pour les plus modestes

L'objectif ? Proposer un panier de soins en 2021 avec un reste à charge de zéro euro après remboursement de la sécurité sociale et des mutuelles. Cela permettrait aux 17% de Français qui ne retournent plus chez le dentiste faute de moyens financiers, d'avoir accès à ces soins. "Vu que c'est cher, je n'y vais pas forcément", confesse un passant. Pour compenser ce manque à gagner, les soins sont revalorisés. Ainsi, soigner une carie coûtait 33,74 € et devrait désormais atteindre le montant de 42 €.

