Privatisation de la Française des jeux : l'enveloppe de 600 millions d'euros réservée aux particuliers déjà souscrite

Ce cap est atteint moins d'une semaine après le lancement de la souscription nationale.

Le ministère de l'Economie souhaitait faire de la privatisation de la Française des jeux "un vaste succès populaire", il semble servi. Moins d'une semaine après le lancement de la souscription, l'offre de 600 millions réservée aux particuliers est déjà souscrite, a annoncé Bercy à France Télévisions, mercredi 13 novembre, confirmant une information du Figaro.

L'Etat, aujourd'hui actionnaire à hauteur de 72%, a décidé de mettre sur le marché 52% du capital de l'entreprise de jeux. Les titres sont proposés pendant une période de souscription qui court sur douze jours, du 7 au 19 novembre à 20 heures pour les particuliers. Cette offre publique initiale doit aboutir à une première cotation de l'action à la Bourse, le 21 novembre. Jusqu'à un tiers de ce capital mis en Bourse est réservé aux particuliers, le reste est laissé aux investisseurs institutionnels.

L'Etat devrait tirer entre 1,6 et 1,9 milliard d'euros de l'opération, selon un calcul de l'AFP, même s'il faut ensuite intégrer la décote de 2% annoncée pour les investisseurs particuliers. Cet argent doit servir à désendetter l'Etat et à "financer les technologies qui feront la croissance et les emplois de demain grâce au fonds pour l'innovation et l'industrie créé par le président de la République", selon Bruno Le Maire. Le ministre de l'Economie a déjà ciblé plusieurs pistes de développement. Parmi elles : l'intelligence artificielle, le calcul quantique ou encore le stockage des données...