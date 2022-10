Pouvoir d’achat : la ruée vers les marques de distributeurs

France 2

Face à la hausse des prix, de plus en plus nombreux de Français changent leurs habitudes de consommation et se tournent vers les marques de distributeurs, en moyenne 24 % moins chers que leurs concurrents.

Moins chers, moins connues, mais elles prennent de plus en plus de place dans les caddies. Les marques de distributeurs ont la cote auprès des consommateurs. "Les distributeurs font aussi bien que les grandes marques sur certains produits, voire parfois même meilleurs", dit un client. "Vu que tout a augmenté, on n'a pas le choix que de prendre l’équivalent de la marque", affirme une femme. Leclerc, Carrefour, mais aussi Super U, chaque enseigne de distribution a sa propre marque.



Les marques distributeurs ont augmenté de 10% en un an

Elles sont en moyenne 24% moins chers que la moyenne des autres produits. Thierry Desouches, porte-parole de Système U, effectue une démonstration sur des confitures. "Une marque nationale bien connue, le prix au kilo de cette confiture à la fraise, c’est 4,54 euros et son équivalent pour la marque distributeur, c’est 3,33 euros", démontre-t-il. Malgré tout, le prix des produits de marques de distributeurs a augmenté de plus de 10 % en un an.