Inflation : les Français contractent plus de crédits à la consommation

Les crédits à la consommation sont en hausse. "En seulement trois mois, les encours ont fait un bond en avant, plus 9,2 % entre janvier et mars. En tout, plus de 11,6 milliards d'euros ont déjà été prêtés", indique le journaliste David Boéri, présent sur le plateau du 12/13, mercredi 18 mai. Les crédits pour effectuer des achats sont en baisse. "L'envolée des crédits vient surtout des prêts personnels, 16 % de hausse depuis le début de l'année", ajoute le journaliste. Ils sont donc utilisés pour des dépenses courantes.



Des taux en hausse également

Cependant, les taux des crédits à la consommation augmentent. "Selon les relevés de la Banque de France en mars, le taux moyen des crédits à la consommation était de 3,56 % par an, en hausse, par rapport à l’an dernier", poursuit David Boéri. "Ils sont donc à utiliser avec prudence et modération, car les mensualités de ces crédits risquent bien d’augmenter rapidement dans les prochains mois", conclut le journaliste.