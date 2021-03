États-Unis : une aide financière pour des millions de ménages américains

Aux États-Unis, les chèques de soutien aux ménages dans le besoin, l’une des mesures du plan de relance de l’économie américaine voté le 10 mars, ont enfin été envoyés. Malivai Razafimandimby, 24 ans, résidant dans le Maryland avec ses parents, se réjouit d’avoir reçu un virement du Trésor américain. "J’ai reçu 1 400 dollars. Je suis vraiment content, cet argent va me permettre de voir venir et de faire mon budget pour l’avenir", confie-t-il. Près de 280 millions d’Américains, enfants compris, reçoivent cette aide, octroyée à tous les individus gagnant jusqu’à 5 500 euros bruts par mois.

"Des injections de vaccins dans le bras et de l’argent dans les poches"

Pour beaucoup, c’est une bouée de sauvetage. Une famille du Colorado a reçu près de 7 000 euros. La mère a dû vendre sa bague de mariage et le couple a hypothéqué sa maison pour maintenir leur commerce à flot. Accompagné d’autres mesures, ce plan de relance est l’un des plus massifs de l’histoire américaine, avec près de 2 000 milliards de dollars de budget. Joe Biden n’a pas manqué d’en faire une formule choc pour célébrer ses deux mois à la Maison Blanche : "Des injections de vaccins dans le bras et de l’argent dans les poches."