Etats-Unis : un plan de relance massif donne un coup de pouce à 280 millions d’Américains

Aux Etats-Unis, le plan de relance de l’économie a permis d’aider directement 280 millions d’Américains. Il s’agit de l’un des plus importants de l’histoire du pays, qui devrait permettre de donner un coup de pouce à l’économie.

Près de 280 millions d’Américains gagnant jusqu’à 5 500 euros brut par mois ont reçu une aide du gouvernement dans un pays où le coût de la vie reste très élevé. Pour beaucoup d’entre eux, c’est une bouffée d’oxygène. Une famille de cinq enfants du Colorado a reçu près de 7 000 euros. La mère avait dû vendre sa bague de mariage et les parents hypothéquer leur maison pour que leur commerce reste à flot. "Grâce à ça, notre rêve n’est pas complètement mort. Cet argent va aller dans notre commerce pour qu’on puisse conserver la maison, c’est la dernière chose qu’on possède", explique Ashley Ordonez.



Un rebond de croissance attendu

Accompagné d'autres mesures, ce plan de relance de près de 2 000 milliards de dollars est l’un des plus importants de l’histoire du pays. "Les analystes pensent que ce plan va doper le rebond de l’économie américaine, la banque centrale a même relevé ses prédictions et table désormais sur une croissance exceptionnelle de 6,5% cette année aux Etats-Unis", rapporte le journaliste Loïc de la Mornais.

Parmi nos sources :

Notre enquête sur le terrain a permis d’entendre et de parler directement à des américains qui ont effectivement prévu d’investir. Nous avons donc mentionné cette réalité dans le reportage. MAIS Nous n’avons en revanche pas diffusé les chiffres de cette étude de la deutsche bank (La moitié des 25/34 ans prévoient de dépenser la moitié de leur stimulus en actions). L’étude a été réalisée auprès de 430 “jeunes investisseurs” et semble vouloir généraliser ce comportement aux “jeunes américains”. L’échantillon nous semble bien trop faible et trop orienté pour que nous reprenions tel quel ces chiffres dans le journal de 20h.