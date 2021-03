États-Unis : le Congrès valide un important plan de relance

C’est une décision majeure qui a été prise aux États-Unis. Mercredi 10 mars, le Congrès a voté en faveur du plan de relance proposé par le président américain Joe Biden. 1 900 milliards de dollars vont donc être débloqués. Un montant impressionnant qui équivaut au PIB de l’Italie. Cela doit permettre de relancer l’économie du pays.

Le gouvernement veut créer sept millions d’emplois cette année

Le plan de relance comprend un chèque de 1 400 dollars pour chaque Américain sous condition de ressources. Les mesures imaginées par le président Joe Biden doivent notamment venir en aide aux familles et aux enfants les plus pauvres, aux collectivités locales, aux écoles et aux entreprises. Un plan de relance qui pourrait permettre d’atteindre l’objectif du gouvernement : créer sept millions d’emplois cette année. Pour lutter face à la crise sanitaire, 10 milliards de dollars seront investis pour la production de vaccins, 15 milliards de dollars pour la vaccination et 50 milliards de dollars pour les tests.

Le JT

Les autres sujets du JT