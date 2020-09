Entreprises : le pari du numérique

T. Souman, C. La Rocca, A. Panouillot

T. Souman, C. La Rocca, A. Panouillot France 2 France Télévisions

Sur les 100 milliards du plan de relance annoncé, 7,1 seront consacrés au numérique. Les petites, très petites et moyennes entreprises vont être encouragées à investir dans ce secteur. Plusieurs entreprises ont d'ores et déjà fait le pari du numérique. C'est notamment le cas de Hassan Alaoui, chargé de la culture des amandiers au château Beaulieu : "Avant, on travaillait sur des livres, sur des fiches techniques, alors qu'aujourd'hui c'est des écrans qu'on peut transporter dans notre poche."

Un gain de temps et d'efficacité

Les gains de temps et d'efficacité sont considérables. Dans les Bouches-du-Rhône, une autre entreprise s'est lancée depuis trois ans dans un plan numérique pour les canaux d'irrigation. Une opération qui a coûté une certaine somme d'argent, mais qui est essentielle pour ne pas être en retard sur les technologies qui évoluent très rapidement. La société espère bénéficier du plan de relance pour poursuivre sa transition numérique.

Le JT

Les autres sujets du JT