Désintox. Non, les TPE et PME ne seront pas lésées par le plan de relance économique

Marine Le Pen a fait sa grande rentrée ce week-end. Avant son discours à Fréjus, la présidente du Rassemblement national a accordé une interview à TF1, où elle fustige la politique du gouvernement. Draguant les petits patrons, elle s’attaque au plan de relance, dénonçant le fait que les TPE et PME n’en n’auraient que « 3%». 3%, cela équivaut à 3 milliards d’euros sur les cent milliards qui seront investis pour la reprise économique.

En réalité, les petites et moyennes entreprises devraient bénéficier d’au moins dix fois plus. D’où vient l’erreur ? Au mois d’août, Bruno Le Maire a bien avancé le chiffre de 3 milliards. Mais son ministre délégué aux entreprises, Alain Griset, a précisé dans la foulée qu’elles auraient en réalité beaucoup plus. De fait, si on regarde en détail le plan de relance, on voit que trois milliards seront accordés pour renforcer les fonds propres des TPE et PME.

Mais ce n’est pas la seule ligne qui leur est consacrée. Par exemple, 10 à 20 milliards de prêts participatifs devraient leur être accordés. Autre mesure transversale à l’appui des entrepreneurs : les impôts de production vont diminuer de 20 milliards, et 32% des bénéficiaires de cette baisse seront justement les TPE et les PME.

Enfin, des aides à la relocalisation et à la transition énergétique leur seront accordées. Au total, le gouvernement estime que 40 milliards de ce plan de relance seront fléchés vers les TPE et les PME. Même si ce chiffrage est peut être optimiste, on est très loin de 3 milliards. La CPME, confédération des PME, a d'ailleurs salué ces annonces.

