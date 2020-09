C'est mon boulot. Le gouvernement présente des aides à la reconversion professionnelle

Un homme se forme au métier de plombier. Photo d'illustration. (ALEX BAILLAUD / MAXPPP)

Sur les 100 milliards d’euros du plan de relance présenté jeudi 3 septembre par le Premier ministre, 400 millions auront pour vocation d’aider les salariés à se reconvertir. Les dispositifs existent, mais ils sont trop peu utilisés ou trop compliqués.



"Il faut investir dans les compétences !" C’est le mantra répété par le gouvernement hier, lors de la présentation de France Relance. Cela veut dire par exemple permettre à des salariés dans l’impasse - ceux du transport aérien par exemple savent que les deux prochaines années vont être difficiles - de se former, et de changer de métier. 400 millions d’euros sont directement dirigés vers trois dispositifs qui permettent d’évoluer professionnellement. Des dispositifs très peu connus, très peu utilisés, et que le gouvernement espère voir décoller. Certains sont à l’initiative des entreprises, d’autres sont à la décision des salariés.

Le premier s’appelle ProA

Il ne s’agit pas du championnat de basket, mais d’un système qui permet à un salarié, en CDI ou en CDD, de préparer un diplôme ou un certificat de qualification professionnelle tout en continuant à travailler dans son entreprise et en étant payé. Le point faible, c’est que pour que ça marche il faut qu’un accord ait été signé par la branche. Or le tout premier accord ne remonte qu’au mois de juillet dernier. Certes, 48 accords lui ont emboîté le pas, mais on en est encore qu’aux débuts de ProA. 270 millions d’euros vont être investis pour développer le dispositif. L’intérêt pour les entreprises ? Ne pas licencier, ce qui peut faire mauvais effet, et permettre à leurs salariés de garder les deux pieds dans le marché du travail. À qui s’adresser pour bénéficier d’un ProA ? À votre DRH ou à un conseil en évolution professionnel. À suivre mais ça ne va pas être simple…

Le CPF transition, l ’autre dispositif que le gouvernement va booster

Une enveloppe de 100 millions d’euros est consacrée au CPF transition. C’est 20% de plus que ce qui existe. La philosophie du compte personnel de formation “transition” est toute différente. Il est à l’initiative du salarié, et il est vraiment fait pour changer de métier. Ca permet de suivre une formation longue en maintenant sa rémunération. Et si ça ne marche pas, on a l’assurance de retrouver son poste. L’interlocuteur, ce sont des associations baptisées "Transition pro". Encore une pièce du puzzle de la formation professionnelle. Le site est bien fait.

Dernier volet du plan, le “cléa numérique"

C’est 35 millions qui sont débloqués. Un très gros coup de pouce par rapport à ce qui existe. Le Cléa, c’est à la fois une remise à niveau sur les compétences numériques, et un diplôme qui en atteste. Une bonne idée pour se sortir d’une impasse professionnelle. L’interlocuteur, ce sont là aussi les associations "Transition pro".