Miel, arômes de dattes, mini-formats : malgré l'inflation, l'industrie des glaces mise sur les innovations cette année

Les industriels proposent 70 innovations cette année, c'est 20 de plus que l'an dernier.

Les industriels des glaces se frottent les mains : les températures remontent ce week-end, de quoi déclencher des achats. D'autant que les innovations ne manquent pas cette année. Le secteur escompte une reprise après une baisse des ventes l'an dernier de plus de 3% : plus de 60 000 consommateurs ont renoncé à s'offrir une glace.

à lire aussi Dans la peau de l'été : les glaces et leur fabrication

Elles arrivent dans les bacs des supermarchés, pour les vacances scolaires : 70 innovations, 20 de plus que l'an dernier. Les tendances cette année : miel, arômes de datte, de myrtille, des mini-formats pour ne pas attendre l'heure du dessert mais aussi des assemblages copieux. Timothée Arar-Jeantet est secrétaire général du syndicat des glaces : "On va avoir des inclusions de pâtisseries, on va avoir des cônes avec du coulant caramel à l'intérieur. La période, l'année dernière, a fait que le contexte était assez morose. Les Français ont besoin de réconfort. Ça passe par cette ultra gourmandise malgré l'inflation."

Avec même des inclusions de chamallow ou de speculoos. Mais pour ajouter du chocolat, ça va devenir de plus en plus cher avec l'envolée des cours du cacao. Fabrice Ducasse est directeur général de Froneri, le numéro 3 mondial des fabricants de glace avec Nestlé extrême mystère ou encore Smarties : "Ce n'est pas encore compliqué dans les productions jusqu'à juillet et août. Mais bien évidemment, les cours annoncés pour 2025 engendreraient des hausses du prix du chocolat. Qu'il soit blanc ou noir, les cours commenceront à augmenter dans les glaces sur le dernier trimestre 2024 pour atteindre le pic au premier semestre 2025." Donc, pour les bûches glacées de Noël : augmentation des prix en vue.