Pensions alimentaires : quand la CAF et les huissiers traquent les mauvais payeurs

La Caisse d'allocations familiales (CAF) reçoit plus de 3 000 appels par jour pour des défauts de paiement de pension alimentaire. Les agents doivent tenter de convaincre le parent mauvais payeur d'honorer sa dette. "Comme on dit, il y a l'amour, il y a la haine, et il y a l'argent. Donc les trois mélangés, c'est un peu compliqué", commente un agent.

De la CAF aux huissiers

En cas de refus persistant de payer, les dossiers sont transférés dans une agence de recouvrement. Ici, plus de négociation possible. Les agents peuvent directement saisir la pension alimentaire sur le salaire du parent récalcitrant. La CAF enquête d'abord sur les revenus de celui qui prétend ne pas avoir les moyens de payer. Si la personne est jugée solvable, la procédure de recouvrement forcé est lancée. En l'absence de revenus déclarés, la CAF est impuissante. Pour récupérer leur pension alimentaire, certaines femmes ont donc recours à un huissier.