VIDEO. "Plus rien n'arrête Christophe Barbier" : l'éditorialiste fait le poirier en direct sur BFMTV

Après le rap, les acrobaties. Christophe Barbier, éditorialiste de BFMTV, a fait le poirier, mercredi 3 janvier, en direct, sur le plateau de la chaîne d'informations. Il n'intervenait pas pour une chronique sportive mais réagissait lors de l'intervention de Julien Mielcarek, qui montrait des vidéos de Carla Bruni-Sarkozy en train de faire des pompes, sur Instagram, pour éliminer les excès des fêtes.

Les people prennent leurs résolutions pour la nouvelle année... et @C_Barbier s'essaie au sport acrobatique pendant "La Pépite" de @JulienMielcarek dans @PremiereEdition pic.twitter.com/01qwA1QMlg — BFMTV (@BFMTV) 3 janvier 2018

En voyant ces images, l'animatrice Adeline François a réalisé quelques flexions sur le dossier de la banquette sur laquelle elle était assise et l'animateur Christophe Delay a fait quelques pompes. Visiblement interpellé par cette soudaine activité régnant sur le plateau, l'éditorialiste fait le poirier, sur la table du plateau, avec son écharpe rouge sur les épaules. "Cet homme est ahurrissant !", s'est exclamé Christophe Delay. "Plus rien n'arrête Christophe Barbier", a ajouté Adeline François. Et de poursuivre : "C'est une figure de hip hop en fait qu'il nous a fait", faisant référence à la coupole.

Sur Twitter, un internaute a précisé qu'il s'agissait, en yoga, de la "position du cygne" et non du poirier.

Soyons un peu rigoureux, Christophe Barbier a tenté une position du cygne et non un poirier! cc @LeHuffPost pic.twitter.com/fd73XDq8tA — Arnaud Morisse (@arnom) 3 janvier 2018

Hanouna apprécie, des journalistes se moquent

De son côté, Cyril Hanouna a salué la prestation de Christophe Barbier.

Bon je sais pas vous, Mais moi je suis complètement fan de @C_Barbier! Le gars est enorme!!❤️❤️❤️vous trouvez pas? — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) 3 janvier 2018

Mais des journalistes de plusieurs titres, comme du Monde ou de Télérama, se sont moqués de l'éditorialiste.

On peut passer direct à 2019. Merci. Bonsoir. pic.twitter.com/1zWlSrSP8g — Basile Lemaire (@BasileLMR) 3 janvier 2018