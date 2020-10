Tout doit être (encore) plus clair : on vous explique pourquoi on refait notre site

Comment apporter plus de clarté et de transparence à nos lecteurs ? C'est portés par cette vaste question que nous avons entamé la mue de notre site en ce début de mois d'octobre 2020, en commençant par l'évolution d'une partie de nos pages réservées aux articles. Derrière ce qu'on appelle traditionnellement une "refonte", l'ambition, dans un monde gangrené par les fake news, est d'être toujours plus lisible.

Etre clair sur l'ancienneté d'un contenu

Et la transparence commence par la date. On le sait, afficher la date de publication d'un article ne suffit pas, ou plus. Alors pour éviter que d'anciennes publications ne circulent comme si elles étaient de première fraîcheur, nous avons ajouté en haut de nos articles vieux de plus d'un an un bandeau pour vous alerter sur cette ancienneté. Nous l'avons placé tout en haut de la page pour qu'il soit visible immédiatement.

L'idée de ce bandeau a mûri quand, à l'apparition du Covid-19, des articles de 2013 parlant d'un ancien coronavirus ont commencé à circuler, créant de la confusion, particulièrement sur les réseaux sociaux. Ce bandeau doit permettre d'éviter au maximum que cela ne se reproduise.

Un bandeau indiquant l'ancienneté est visible en haut de tous les articles vieux de plus d'un an. (franceinfo.fr)

Etre clair sur le temps de lecture

Nous voulons par ailleurs vous aiguiller au mieux dans votre lecture : franceinfo, c'est de l'actu immédiate et très factuelle mais aussi de l'actu fouillée, expliquée, incarnée. Ce sont des informations courtes que vous pouvez lire en une minute comme des formats longs dans lesquels vous installer un quart d'heure. Parce qu'on n'a pas toujours la même disponibilité d'esprit ou les mêmes envies, vous le saurez désormais immédiatement, avec un indicateur de "temps de lecture" affiché tout en haut de l'article.

Nous avons également voulu valoriser nos contenus les plus ambitieux dans un tout nouveau format premium, donnant la part belle au visuel et garantissant un grand confort de lecture. Vous pouvez le découvrir dans cet exemple. Et puisque ce confort doit être aussi marqué sur votre mobile que sur votre ordinateur, toutes nos nouvelles pages ont été pensées pour être responsive, c'est-à-dire pour s'adapter au mieux à tous les supports.

Le temps de lecture apparaît en haut de chaque article. (franceinfo.fr)

Etre clair sur le format et l'auteur

"Je veux savoir qui me parle" ou "attention au mélange des genres" sont des retours fréquents entendus chez nos lecteurs. Nous souhaitons y répondre. Vous saurez donc également désormais, et immédiatement, si le contenu que vous vous apprêtez à découvrir est un reportage, une tribune, un article de fact-checking, une enquête ou encore un entretien.

Il en va de même pour les auteurs de nos articles. Franceinfo.fr est riche de nombreuses plumes : qu'elles viennent des rédactions numériques, de la radio franceinfo, des antennes de France Télévisions ou de franceinfo canal 27… ces différents auteurs sont encore plus clairement identifiés en haut de nos articles.

Ne pas polluer la lecture

Clarté et confort enfin dans la façon dont sont construites nos pages : vous venez pour une information, pourquoi chercher immédiatement à vous orienter vers une autre ? Désormais, vous trouverez de nouvelles suggestions de lecture, plus valorisées, à la fin de nos articles. Et c'est tout.

Avec vous ?

Cette refonte de franceinfo.fr ne fait que commencer. Aujourd'hui, vous pouvez voir cette nouvelle version dans certaines rubriques du site (comme la santé ou l'économie). Progressivement, elle se déploiera partout.

La suite se fera dans le même objectif de clarté et de transparence, en prenant en compte votre avis et vos idées. Après cette page article, nous nous attaquerons à d'autres pages de contenu (vidéo, audio…), mais aussi à notre page d'accueil, à notre application ou encore à notre live. Tout cela évoluera progressivement sur l'année à venir et en fonction de vos retours.

Pour nous donner votre avis et nous accompagner dans notre démarche, n'hésitez pas à remplir ce questionnaire !