Votre opérateur internet est en bisbille avec TF1 ? On répond aux questions que vous vous posez

Après Canal+, Free et Orange menacent à leur tour de couper les chaînes du groupe TF1.

Le bras de fer se durcit entre TF1 et les opérateurs internet. Dans le cadre de la renégociation de ses accords, le groupe demande une rémunération en l'échange de la diffusion de ses chaînes TF1, TMC, LCI, TFX et TF1 Séries, disponibles gratuitement sur la TNT. Selon Le Figaro, TF1 réclame 25 millions d'euros à Orange, une vingtaine de millions d'euros à Canal+ et 21 millions d'euros à Free. SFR et Bouygues Telecom ont déjà trouvé un accord. Franceinfo fait le point sur quelques questions pratiques.

Qui sont les abonnés concernés ?

Ceux de Canal+. Depuis jeudi 1er mars au soir, date de l'expiration du contrat qui liait les deux groupes, Canal+ a interrompu la diffusion des chaînes du groupe TF1, que ce soit TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI et leurs services associés.

Ceux d'Orange. Dans la foulée, l'opérateur Orange s'est dit prêt à cesser de proposer à ses abonnés les chaînes TF1, TMC, LCI, TFX et TF1 Séries Films. "Nous constatons la posture de TF1. On n'écarte aucune solution", a simplement précisé le groupe à franceinfo.

Ceux de Free. La pression semble aussi s'accentuer du côté de Free. Lundi soir, un message sur la Freebox indique que l'opérateur est "contraint d'interrompre la diffusion" des chaînes du groupe. Ce message a depuis été supprimé. Mais le contrat entre Free et TF1 arrive à échéance le 31 mars. Selon Le Parisien, Free donne une semaine à TF1 avant de couper sa diffusion. Contacté par franceinfo, le groupe "ne souhaite pas communiquer sur le sujet".

La situation est-elle provisoire ?

Difficile d'apporter une réponse, car les discussions sont toujours en cours. "Tout le monde a intérêt à ce qu'une solution soit trouvée", concède à franceinfo Canal+. Orange et Free, contactés par franceinfo, ne veulent pas donner de précisions supplémentaires.

On sait simplement que l'accord entre Orange et TF1 a expiré depuis le 1er février. Depuis, l'opérateur diffuse donc les chaînes du groupe sans contrat. Du côté de Free, l'accord avec TF1 expire le 31 mars. Cela donne donc un peu de répit aux abonnés.

Vais-je continuer à payer mon abonnement ?

Pour le moment, c'est le statu quo, notamment si vous êtes chez Canal+. L'abonnement y reste inchangé, malgré la coupure de la diffusion des chaînes du groupe TF1. Pas de changement prévu non plus du côté d'Orange et Free qui, rappelons-le, n'ont pas encore pris de décision définitive sur la question.

Faut-il résilier mon abonnement ?

En théorie, l'article L224-33 du Code de la consommation autorise l'abonné à résilier son abonnement sans payer d'indemnités si le professionnel modifie les conditions du contrat, sans l'accord du client. Mais attention, si vous êtes encore engagé, il y a peu de chances que vous puissiez bénéficier d'une ristourne en contrepartie. Erkia Nasry, avocate spécialiste du droit des consommateurs, collaboratrice de l'association UFC-Que Choisir, s'est penchée sur le cas des abonnés Canal+ pour le HuffPost. Trois durées d'abonnements existent, avec engagements sur 12 et 24 mois, ou sans engagement, au mois le mois.

"Ces derniers peuvent résilier quand ils veulent, explique-t-elle. Le problème est pour ceux qui sont liés. Les gens vont sur Canal+ pour tout autre chose que la simple télévision. En supprimant les chaînes du groupe TF1, l'inexécution n'est pas si grave par rapport au reste de l'offre disponible. J'invite donc les gens à faire preuve de beaucoup de prudence avant d'envoyer une lettre de résiliation." Par ailleurs, les conditions générales de vente de Canal+ spécifient que le groupe ne saurait être tenu pour responsable "en cas d'interruption temporaire ou définitive qui n'est pas de leur fait et qui est imputable, soit à l'abonné, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers, soit à un cas de force majeure".

Comment continuer à regarder TF1 ?

Il existe des alternatives pour pouvoir suivre les chaînes du groupe. La première est de passer par un récepteur TNT. Les téléviseurs de moins de 10 ans donnent un accès automatique à la TNT. Pour les postes les plus anciens, il faut investir dans un récepteur TNT.

La deuxième solution passe par un téléviseur connecté à internet. Il donne en effet automatiquement accès aux différentes applications de replay. Il est aussi possible de passer par l'application Molotov.tv, un service gratuit qui permet de regarder les chaînes en direct ou avec un léger différé.

Enfin, vous pouvez acheter une clé Chromecast. Cette clé HDMI fonctionne par wifi et permet de basculer sur la télévision les contenus que l'on regarde sur internet depuis un smartphone, un ordinateur ou une tablette.