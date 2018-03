TNT, Molotov.tv, Chromecast... Quelques astuces pour voir toutes les chaînes si vous êtes abonnés chez Canal+

Depuis jeudi soir, les abonnés de Canal+ n'ont plus accès aux chaînes du groupe TF1 à cause d'un bras de fer sur les tarifs des droits de diffusion. Voici quelques solutions pour regarder quand même toutes les chaînes.

Mauvaise surprise pour les abonnés Canal+. Depuis la soirée du jeudi 1er mars, impossible d'avoir accès aux chaînes du groupe TF1. TF1, donc, mais aussi TFX, TMC, LCI et TF1 Séries Films sont bloquées en direct ou en replay. Chez Orange, c'est le replay des chaînes de groupe qui est indisponible. Les téléspectateurs se retrouvent au cœur d'un bras de fer entre le groupe et les opérateurs qui diffusent ses chaînes, Canal+ et Orange ayant refusé de payer les droits de diffusion de la chaîne. Une situation qui en préfigure peut-être d'autres, si la bataille s'engage avec d'autres fournisseurs de contenus. Alors comment contrer cette bataille et avoir, malgré tout, accès aux chaînes bloquées ?

Euh @TF1 je suis chez @CANAL_France alors comment je fais pour voir la prochaine saison de #kohlanta ?? — Théotime Koh Lanta (@theotimekl) 2 mars 2018

Le récepteur TNT

La télévision sans décodeur ni box ADSL, c'est possible. Les téléviseurs de moins de 10 ans donnent un accès automatique à la TNT, pour peu que votre logement soit équipé d'un récepteur adéquat. Pour les postes les plus anciens, il faut investir dans un récepteur TNT. Seul problème : l'accès au replay n'est pas possible.

#TF1 @CANAL_France Nous avons résolu le problème pour pouvoir regarder @Qofficiel lundi : nous utilisons une antenne rateau et un décodeur TNT. Les téléviseurs récents n'ont peut-être pas besoin de décodeurs. — Yolande VASSAUX (@yolande_vassaux) 2 mars 2018

La télévision connectée

Un téléviseur connecté à internet donne automatiquement accès aux différentes applications de replay, en passant par le menu de votre poste, sans passer par votre box Orange ou votre décodeur Canal+. Il est aussi possible de passer par l'application Molotov.tv, un service gratuit qui permet de regarder les chaînes en direct ou avec un léger différé.

La clé Chromecast

Cette clé HDMI fonctionne par wifi et permet de basculer sur la télévision les contenus que l'on regarde sur internet depuis un smartphone, un ordinateur ou une tablette. YouTube, Netflix et autres plateformes de replay... Tous ces contenus sont alors visibles sur le téléviseur. Une clé Chromecast coûte entre 25 et 40€.