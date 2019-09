Réforme de l'audiovisuel : une superstructure va chapeauter Radio France, France Télévisions, l'INA et France Médias Monde

La superstructure, baptisée France Médias, devra définir les orientations stratégiques de chaque entité de l'audiovisuel public.

Une holding va chapeauter Radio France, France Télévisions, l'INA et France Médias Monde - qui regroupe la radio RFI et France 24 - a appris franceinfo de sources proches du dossier mardi 24 septembre 2019. Arte et TV5 Monde ne feront pas partie de cette holding, en raison de leurs statuts particuliers de coopération internationale. La réforme de l'audiovisuel avait été promise par Emmanuel Macron dès le début de son quinquennat.

Cette holding, baptisée France Médias,devra définir les orientations stratégiques et répartir le budget entre chacune des sociétés de l'audiovisuel public, rapportent plusieurs sources syndicales de l'audiovisuel public. En revanche, elle ne gèrera pas les affaires éditoriales de chaque entité. Les actuels patrons de l'audiovisuel public vont devenir des directeurs généraux, sous la houlette du - ou de la - PDG de la superstructure nommé par le conseil d'administration créé pour l'occasion, indique-t-on de même sources. .

Les dirigeants ne seront plus nommés par le CSA

Car c'est l'autre nouveauté de cette réforme, l'ensemble des dirigeants de ces entreprises seront nommés par leurs conseils d'administration, et non plus par le CSA. Une exception toutefois pour France Télévisions, car le mandat de Delphine Ernotte s'achève en août prochain et qu’à cette date, il est certain que la loi ne sera pas encore promulguée. Son ou sa successeure sera alors désigné par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, mais uniquement pour quelques mois, le temps que la réforme entre en vigueur.

Concernant les autres mesures de cette réforme, elles étaient déjà connues. Il y aura plus de publicités à la télévision qui pourront être ciblées. Une troisième coupure pub sera autorisée pour les films et téléfilms qui dépassent 1h30 sur les chaînes privées. Les chaînes pourront d'ailleurs diffuser les films n'importe quel jour de la semaine. Une autre mesure concerne, les plateformes de streaming en ligne - Netflix ou Amazon notamment. Elles devront financer la production française à hauteur d'au moins 16% de leur chiffre d'affaires en France.