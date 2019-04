Redevance audiovisuelle : pas de suppression "avant 2022", selon le ministre de la Culture

Fin mars, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin avait relancé le débat sur l'avenir de la redevance télé en proposant sa suppression.

"Plus que jamais nous avons besoin de l'audiovisuel public". Invité de BFMTV, jeudi 18 avril, le ministre de la Culture Franck Riester a affirmé que la redevance audiovisuelle ne serait pas supprimée avant 2022. "Si ça devait être le cas avant 2022, il y aurait un financement de substitution", a-t-il précisé.

"La redevance est adossée à la taxe d'habitation, la taxe d'habitation va être supprimée en 2022 donc il faut bien, à cette échéance là, définir un dispositif de substitution", a-t-il poursuivi. Cet enjeu doit être "à la hauteur de l'ambition du gouvernement", "prévisible", "pérenne" et "que cela assure l'indépendance de l'audiovisuel public".

Le 29 mars, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin avait relancé le débat sur l'avenir de la redevance télé en proposant sa suppression. "La question se pose de cette redevance télé, d'autant que l'on ne saura plus comment l'adresser", avait-il déclaré sur RMC. La contribution à l'audiovisuel public est due par les contribuables s'ils sont imposables à la taxe d'habitation et qu'ils occupent, au 1er janvier de l'année d'imposition, un logement équipé d'un téléviseur. Son montant est de 139 euros en métropole et de 89 euros dans les Outre-mer.