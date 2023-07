"Au comptoir de l'info" avec François Beaudonnet, le "monsieur Europe" de France Télévisions

Après avoir été pendant 11 ans correspondant européen de France 2 à Bruxelles puis à Rome, François Beaudonnet est de retour à Paris, où il est dorénavant rédacteur en chef de la rédaction européenne de France Télévisions. Depuis 2019, en parallèle de ses activités européennes, il présente le podcast "Au comptoir de l'info". Dans cet épisode, le journaliste revient sur les 4 saisons du podcast qu'il a créé ainsi que sur les moments forts de sa propre carrière, en télévision et en radio. Avant d'entamer en septembre prochain la cinquième saison du podcast qui revendique déjà plus de 150 000 écoutes, il a proposé à Sébastien Thomas (podcast : "On faisait comment, avant ?") de venir s'accouder avec lui au comptoir en zinc.

"monsieur Europe" de France Télévisions (François Beaudonnet)

Parler d'Europe à la télévision. Un défi que François Beaudonnet relève au quotidien depuis des années. Le journaliste reconnaît que ce n'est pas chose aisée, en raison de la complexité du sujet et du désintérêt de certains médias français pour l'Union Européenne, mais il estime que si les citoyens ont bien sûr le droit de "ne pas être d'accord avec cette Europe-là", pour les journalistes, ce serait une "erreur" de ne pas en parler. Il s'agit d'un enjeu démocratique. Chacun doit pouvoir de se faire une opinion éclairée de ce qui se passe à Bruxelles. En particulier à moins d'un an des prochaines élections européennes, en juin 2024. Le journaliste fait remarquer que France Télévisions dispose à Bruxelles d'un correspondant permanent, à la différence des médias audiovisuels français privés. "La France, une société fracturée" Lorsqu'il est rentré d'Italie aprés avoir passé 11 ans à l'étranger, François Beaudonnet a été frappé de constater à quelle point la France est, selon lui, "une société fracturée". Beaucoup plus que d'autres pays européens. Une société violente également. Le journaliste a en particulier couvert le mouvement de protestation des "gilets jaunes", lors de l'un des premiers samedis à Paris. Il raconte la violence incroyable qu'il a constatée sur les Champs-Elysées où des barricades étaient en feu. Et comment, avec son équipe, ils étaient contraints d'être protégés par des gardes du corps. François Beaudonnet, qui estime que "le journalisme est le plus beau métier du monde", relate également les conditions de tournage auprès des migrants sur l'île grecque de Lesbos et l'aide, que son équipe et lui, ont apporté à une famille afghane. Enfin, l'homme de radio (ex France Inter) et de podcast, le journaliste de France Télévisions dit son attachement à la voix, à sa puissance et à tout ce qu'elle peut exprimer. Vous pouvez vous abonner à cette série sur l'application Radio France, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts et AudioNow. A propos du podcast : "Au comptoir de l'info" est le premier podcast natif (audio) de France Télévisions. Sous forme d'interview journalistique, un acteur qui fabrique l'information télévisée du service public — un grand reporter, un cameraman, un présentateur — vient se livrer, raconter, dévoiler la manière dont il travaille. Dans une ambiance sonore de comptoir de café, il confie ses doutes, ses joies, mais aussi ses peurs lorsqu'il est sur le terrain ou en studio. Depuis le mois de mai 2021, le podcast "Au comptoir de l'info" reçoit également à son micro des journalistes de Radio France (France Inter, France Info, France Culture). La série est réalisée par François Beaudonnet, éditorialiste sur franceinfo (canal 27), grand reporter à France 2 et chroniqueur dans l'émission "Nous, les Européens" sur France 3. Ancien correspondant à Rome et Bruxelles, il a débuté en radio où il présentait le journal de 13 heures sur France Inter. Cet épisode a été réalisé par Baptiste Blanc