"On pensait être sorti de la mouise" : le site StreetPress victime d'un cambriolage après avoir réussi une levée de fonds de survie

"Le destin s'acharne un peu." Le site d'information StreetPress a annoncé, jeudi 17 octobre, avoir été victime d'un cambriolage dans ses locaux de Montreuil (Seine-Saint-Denis) dans la nuit de mercredi à jeudi. Des caméras, des appareils photos et des ordinateurs ont été volés. Le préjudice est estimé à 30 000 euros, "et on sait déjà que l'assurance ne remboursera pas tout", prévient StreetPress sur sa page Facebook.

On a le giga seum chez @StreetPress. Après avoir eu une campagne de folie, on s'est fait cambrioler cette nuit. Ce n'est pas une blague, pas une fausse com' pour continuer la campagne. 30 000 euros de matos envolé. Le destin s'acharne un peu. On va juste respirer et rester calme. https://t.co/sCfz6jsai4 — Yann Castanier (@YannCasta) October 17, 2019

Le site sortait tout juste d'une campagne de financement participatif destinée à "boucler l'année" et éviter la disparition de l'entreprise. "Nous sommes un média indépendant et aucun milliardaire ne nous finance", expliquait la rédaction, qui compte sept salariés et fait appel à divers pigistes, photographes et illustrateurs. Mardi 15 octobre, à un mois de la date limite, l'objectif de 40 000 euros de dons avait été atteint. "On pensait être sorti de la mouise grâce à votre soutien, a écrit l'équipe de StreetPress à ses lecteurs après le cambriolage. On a plus que jamais besoin de votre soutien."