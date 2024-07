Marc-Olivier Fogiel remplacé à la tête de BFMTV par le directeur général adjoint de LCI, Fabien Namias

Coup de tonnerre chez BFMTV. Après plus de cinq ans à sa tête, Marc-Olivier Fogiel a annoncé son départ de la chaîne d'info tout juste rachetée par le groupe du milliardaire Rodolphe Saadé et en perte de vitesse face à CNews. "Avec beaucoup d'émotion mais le sentiment du devoir accompli, j'ai décidé, au terme d'un quinquennat, de quitter BFMTV", a annoncé l'intéressé à ses équipes dans un mail, lundi 22 juillet, que l'AFP a pu consulter. Il a promis d'être présent à la rentrée pour effectuer une "transition douce".

BFMTV/RMC : officialisation des départs de Marc-Olivier Fogiel et d'Hervé Béroud et de l'arrivée de Fabien Namias et Jean-Philippe Baille à leurs postes respectifs (communiqué) pic.twitter.com/MmcJIFz0R7 — Adrien Franque (@AdrienFranque) July 22, 2024

Dans ce long message où il remercie ses équipes et évoque les moments forts qu'il a vécus au sein de la rédaction, Marc-Olivier Fogiel rappelle aussi les audiences de la "première chaîne info de France", malgré "des concurrents qui se renforcent". "Quand je suis arrivé en 2019, l'audience de BFMTV était de 2,6% de part d'audience. Elle est aujourd'hui à 3%", a-t-il affirmé, à propos de la chaîne suivie par 12,3 millions de téléspectateurs chaque jour.

Mis en difficulté dans une enquête

Lancée en 2005 et première chaîne d'information en continu depuis 2008, BFMTV vient d'être détrônée pour la première fois par CNews, dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré, en mai et juin. BFMTV vient en outre de traverser une zone de turbulences : en juillet, Marc-Olivier Fogiel a été mis en difficulté, avec d'autres figures ou ex-figures de la chaîne, par une enquête de Mediapart sur une "manipulation médiatique" en faveur de Nicolas Sarkozy dans l'un des volets de l'affaire des financements libyens. Il s'est défendu en évoquant un traitement "journalistiquement irréprochable" et s'est engagé à améliorer la charte garantissant l'indépendance de la rédaction.

Le départ de Marc-Olivier Fogiel s'accompagne de celui d'Hervé Béroud, jusqu'ici directeur général délégué à l'information au sein de RMC BFM. C'est Fabien Namias, directeur général adjoint de LCI, qui prendra la tête de BFMTV. Son départ de LCI prend effet immédiatement, a annoncé la chaîne. Le directeur de l'information de Radio France et directeur de franceinfo, Jean-Philippe Baille, succédera quant à lui à Hervé Béroud.