BFMTV et RMC passent officiellement aux mains de l'armateur CMA CGM

BFMTV et RMC changent officiellement de pavillon : le rachat de leur maison mère, Altice Media, par l'armateur CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé a été finalisé, mardi 2 juillet, ce qui marque un bouleversement majeur du paysage médiatique français.

Annoncé mi-mars à la surprise générale, ce rachat au groupe Altice de l'homme d'affaires Patrick Drahi avait reçu vendredi le feu vert du régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, et de l'Autorité de la concurrence.

Dirigé par Rodolphe Saadé, l'armateur marseillais avait précisé le 15 mars que le montant de la transaction était de 1,55 milliard d'euros. Avec ce rachat, le milliardaire franco-libanais et CMA CGM ajoutent une grosse pierre à l'empire médiatique qu'ils construisent, deux ans seulement après avoir mis le pied dans le secteur.

Craintes sur le plan de l'indépendance

Durant cette période, Rodolphe Saadé a mis la main sur le journal La Tribune et le groupe La Provence (quotidiens régionaux La Provence et Corse Matin), en plus de participations dans M6 et le média vidéo en ligne Brut. Mi-mai, CMA CGM a recruté le patron sortant de M6, Nicolas de Tavernost, comme vice-président de sa nouvelle holding CMA Médias.

Mais la construction de ce nouveau géant des médias a provoqué des craintes sur le plan de l'indépendance. En mars, les journalistes de La Provence ont fait grève pendant 72 heures. Ils protestaient contre la mise à pied du directeur de la rédaction, après une une sur la visite d'Emmanuel Macron à Marseille jugée "ambiguë" par la direction.

Jeudi, les syndicats et la direction du journal ont signé une "charte d'indépendance éditoriale et de déontologie", qui garantit la protection des journalistes à l'égard de "toute forme de pression".

Concurrence de CNews

Dirigée par Marc-Olivier Fogiel, BFMTV a longtemps été numéro un de l'information continue en France. Mais en mai puis en juin, elle a été doublée par CNews, filiale de Vivendi, groupe du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

Tout en autorisant le rachat par CMA CGM vendredi, l'autorité de la concurrence l'a subordonné au respect d'engagements, concernant le marché publicitaire dans le sud de la France, où CMA CGM possède désormais La Provence et les chaînes locales BFM Paca. CMA CGM a également pris des engagements auprès de l'Arcom.

Ils sont notamment relatifs "au pluralisme, à l'honnêteté et l'indépendance de l'information et des programmes", avait précisé le régulateur dans un communiqué, alors que BFMTV postule au renouvellement de sa fréquence TNT (télévision numérique terrestre).

Dans le cadre du feu vert de l'Arcom, deux chaînes locales de BFM, BFM Lyon et BFM Alsace, doivent cesser d'émettre sur la TNT pour migrer en ligne. En effet, leurs autorisations dataient respectivement de 2021 et 2023. Or, la loi interdit de céder une chaîne dans les cinq ans qui suivent l'attribution de leur fréquence TNT.