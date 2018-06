Le site américain Buzzfeed souhaite licencier l'intégralité de sa rédaction en France

Le site d'information et de divertissement, lancé en 2013, emploie actuellement 14 personnes à Paris.

L'aventure aura duré cinq ans. Le patron du média américain Buzzfeed a annoncé, jeudi 7 juin, qu'il entendait mettre fin aux activités du site en France et licencier les 14 employés de son bureau parisien, selon des informations du Monde confirmées à franceinfo par plusieurs membres de la rédaction.

Lancé en novembre 2013 sur un modèle dépendant des revenus publicitaires, Buzzfeed France s'est fait remarquer pour ses quiz et ses articles de divertissement, mais aussi pour ses enquêtes, notamment sur le Front national. La direction américaine de Buzzfeed justifie sa décision par "la faiblesse des revenus générés et la concurrence présente en France, avec des sites comme Konbini, Brut, MinuteBuzz, Topito", selon les mots du Monde. Le quotidien rappelle que Buzzfeed a déjà licencié 20 personnes au Royaume-Uni et 100 aux Etats-Unis à la fin de l'année dernière.