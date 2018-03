A 58 ans, la voix de Roland-Garros quittera le service public en juin, après les 24 Heures du Mans.

"Je quitte France Télévisions. Sans mélodrame ni claquement de porte." Le présentateur Lionel Chamoulaud va quitter France Télévisions cet été, annonce-t-il au Parisien, mercredi 28 mars. Ce passionné de tennis âgé de 58 ans quittera le service public après les 24 Heures du Mans.

Le journaliste raconte avoir pris cette décision après son retour du Dakar. "Ça me trottait dans la tête depuis plusieurs mois. (...) J’ai eu une chance incroyable de travailler avec Robert Chapatte, Roger Couderc et Thierry Roland, ces dinosaures qui ont inventé le sport à la télé. Et je suis fier d’avoir participé à l’amélioration des retransmissions."

Vers l'enseignement, la production ou le coaching

Le journaliste précise qu'il n'envisage pas non plus de travailler sur Eurosport ou BeIN Sport. "Nous ne sommes pas en contact. Si une chaîne me propose de présenter des Grands Chelems pourquoi pas ? Mais je ne couvrirai pas des tournois toutes les semaines."

Son départ, n'est pas un départ à la retraite mais une "envie", de "gérer [son] temps comme [il] l'entend". "Après trente-sept ans de service public, j’ai envie d’être mon propre patron. Je vais faire de l’enseignement, de la production et du coaching." Le présentateur envisage notamment de "conseiller les jeunes joueurs sur leur communication, mais aussi travailler dans d’autres domaines".