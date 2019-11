La redevance audiovisuelle ne disparaîtra pas en 2022 avec la suppression de la taxe d'habitation

"À partir du moment où on supprime la taxe d'habitation en 2022 et 2023 pour tous les Français, il faudra voir de quelle manière on fait payer la redevance", a lancé Franck Riester.

Un document de la Direction générale des finances publiques pour la taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle, le 28 octobre 2014. (MAXPPP)