L'ex-chroniqueuse de "Touche pas à mon poste", Agathe Auproux, annonce être atteinte d'un cancer

L'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna a expliqué sur Instagram être atteinte d'un lymphome.

"Bon, je dois vous dire quelque chose. J'ai un cancer". C'est sur son compte Instagram qu'Agathe Auproux, ex-chroniqueuse des émissions de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste et Balance ton post, diffusées sur C8, a annoncé, lundi 11 mars, être atteinte d'un cancer, "un lymphome exactement", a-t-elle précisé. La jeune femme de 27 ans a expliqué être "en chimiothérapie depuis mi-décembre et pendant encore trois mois".

"Je suis souvent à l'hôpital, je suis très fatiguée, je perds mes cheveux, j'ai un cathéter que je déteste placé sous ma peau. Mais tout va bien", a-t-elle poursuivi, assurant : "je ne vais pas mourir". Agathe Auproux est également revenue sur son choix de révéler sa maladie : "Je fais un métier d'image et je pensais que ce serait plus facile de garder tout ça pour moi. C'était finalement devenu complètement schizophrénique et oppressant. C'est plus sain de l'assumer."

Je n'ai absolument pas honte d'être malade. Je suis malade. Et je vais guérir. Agathe Auprouxsur son compte Instagram

La chroniqueuse a enfin exprimé sa "reconnaissance infinie au personnel médical et hospitalier" ainsi qu'à ses proches.