L'homme d'affaires Daniel Kretinsky devient le premier actionnaire du groupe Fnac Darty

Ces dernières années, le milliardaire tchèque a accéléré ses investissements dans les médias français.

Le magnat tchèque étend son influence en France. L'homme d'affaires Daniel Kretinsky est devenu le premier actionnaire du groupe Fnac Darty, en dépassant le seuil de 25% du capital, selon une déclaration publiée mercredi 22 mars par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Pour rappel, ces dernières années, le milliardaire a accéléré ses investissements dans les médias français via son groupe de presse CMI France (Elle, Télé 7 jours, Marianne) et est également coactionnaire du Monde. Il a renfloué Libération à hauteur de 15 millions d'euros et possède plus de 5% du groupe TF1.

Daniel Kretinsky "envisage de poursuivre" sa montée au capital du distributeur, via sa société de droit luxembourgeois Vesa Equity Investment. Toutefois, il "n'a pas l'intention" de prendre le contrôle de Fnac Darty au cours des six prochains mois, est-il précisé dans ce document de l'AMF, ni "de solliciter la nomination d'un ou plusieurs membres au conseil d'administration".

Fin février, un article de BFM Business citant des sources anonymes disait le milliardaire tchèque "prêt à racheter" Fnac Darty, en reprenant les parts du premier actionnaire, le distributeur allemand Ceconomy. Au 31 décembre 2022, il détenait 24,2% des actions de Fnac Darty, selon le document d'enregistrement universel du groupe pour 2022. Ces informations n'avaient alors été ni confirmées ni démenties par la direction.

Le groupe Fnac Darty a annoncé être tombé dans le rouge en 2022 avec une perte nette de 32 millions d'euros, en raison d'une décision de justice au Royaume-Uni concernant la cession en 2012 de la société Comet.