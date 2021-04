Franceinfo, et tout est plus clair... avec notre nouvelle application

Franceinfo.fr poursuit sa refonte en améliorant son application. Nous vous proposons une plateforme plus intuitive, pour retrouver l'actualité essentielle en un coup d'œil, explorer les thématiques qui vous intéressent et naviguer dans nos univers web, radio et télé plus facilement.

Plus de clarté et plus de transparence. Nous vous l'avions promis au mois d'octobre, lorsque la refonte de notre site a commencé. Depuis, vous pouvez naviguer sur des pages article (comme celle-ci) et des pages vidéo (comme celle-là) entièrement repensées pour une meilleure mise en avant de l'information et un plus grand confort de lecture. Il était temps de produire le même effort sur notre application : c'est chose faite !

Sur iOS comme sur Android, sur mobile comme sur tablette, vous avez désormais accès à cette nouvelle version. On y a rangé les placards, revu l'agencement et installé de nouveaux meubles, le tout pour tendre vers davantage d'accessibilité. Nous vous avons écoutés tout au long du processus, pour tenter de répondre au mieux à vos attentes.

Voir l'actualité du jour en un coup d'œil

L'accessibilité, c'est d'abord avoir une vision claire et rapide de l'actualité du jour sur notre page d'accueil. Vous êtes nombreux à nous dire que nous en faisons "trop" sur certaines thématiques (et particulièrement en ce moment, "trop de Covid"). C'est vrai, nous traitons les informations fortes de fond en comble, et nous continuerons de le faire. Mais notre nouvelle application vous permet de voir l'ensemble des sujets du moment et de creuser uniquement ceux qui vous intéressent grâce à un simple bouton : "Plus d'articles sur le sujet".

Sur la nouvelle page d'accueil de l'application, il est possible de voir l'actualité en un coup d'oeil comme de creuser les thématiques du jour. (FRANCEINFO)

Nous n'oublions pas ceux qui souhaitent explorer au-delà des incontournables de l'actualité et qui pourront continuer à le faire en poursuivant leur navigation. Ils pourront bien sûr toujours consulter notre live, pour suivre l'info en direct et poser leurs questions à nos journalistes dans une interface plus claire, qui s'améliorera encore dans les mois à venir.

Retrouver plus facilement les contenus de la radio et de la télévision

L'accessibilité, c'est aussi savoir où sont rangées les choses. Nos différentes rubriques sont visibles immédiatement en haut de l'application. Nos univers radio et télé sont regroupés, chacun dans un onglet, avec à chaque fois l'accès aux directs et aux replays. En un clic, vous pouvez écouter la matinale de franceinfo tout en poursuivant votre lecture. Un autre clic et vous pouvez regarder l'édition spéciale en cours de la chaîne info ou préférer un extrait du JT de la veille sur la situation sanitaire dans les écoles.

L'univers radio de la nouvelle application de franceinfo. (FRANCEINFO)

Sauvegarder des contenus pour plus tard

Et parce qu'il n'est pas toujours possible de lire, écouter ou regarder immédiatement ce qui nous intéresse, nous avons installé une grande armoire dans laquelle ranger des contenus. Cela s'appelle "A lire plus tard" et cela permet de sauvegarder des articles, mais également des émissions de radio et de télévision. Vous pouvez sauvegarder ces contenus dès la page d'accueil, grâce à un "marque-page".

Sur la page d'accueil ou à l'intérieur du contenu, il est possible de sauvegarder ce contenu pour plus tard. Il se retrouve alors dans le menu personnalisé de l'application. (FRANCEINFO)

Favoriser l'accès pour les malvoyants

L'accessibilité, c'est enfin pouvoir être lu par tous, et ainsi ne pas oublier les personnes en situation de handicap. La structure de notre nouvelle application doit permettre de naviguer plus simplement pour les personnes malvoyantes. Nous avons compris, lors de nos tests, à quel point consulter un site d'informations pouvait être un parcours du combattant. Notre objectif, c'est que tout le monde puisse avoir accès à l'info le plus rapidement possible. Le travail se poursuivra sur ce point afin d'être en amélioration constante.

Notre travail de refonte vers plus de clarté va se poursuivre, notamment autour de la page d'accueil du site. Continuez de nous partager vos retours et vos idées, qui nous sont très précieux.

Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore, vous pouvez télécharger notre application iOS et Android. La nouvelle application y est disponible. Pour ceux qui la possèdent déjà, une mise à jour va vous être proposée dans les jours à venir.