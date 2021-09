VIDEO. Franceinfo a 5 ans : vous nous avez raconté vos souvenirs avec le média global

Le 1er septembre 2016, franceinfo est devenu un média global d'information en continu, présent à la radio, à la télévision (canal 27 de la TNT) et en version numérique avec un site web unique et une application mobile. Une offre transversale alimentée par Radio France, France Télévisions, France Médias Monde et l'INA.

Vous avez été nombreuses et nombreux à partager avec notre équipe, via notre appel à témoignages, les souvenirs d'actualité que vous évoque le média global. A commencer par l'élection présidentielle de 2017, que Célyan Beaudoux, lycéen de 17 ans, a suivi avec passion sur nos antennes, alors qu'il était encore au collège. L'attribution des Jeux olympiques de 2024 à Paris, l'aventure spatiale de Thomas Pesquet, mais également les obsèques de Johnny Hallyday ou l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris… Ces évènements ont marqué notre public, souvent prévenu grâce à une notification mobile de notre application, ou lors de nos éditions spéciales à la radio comme à la télévision.

La possibilité d'échanger avec nos journalistes, que ce soit dans notre live ou, plus récemment, grâce au dispositif #OnVousRépond et sur notre plateforme commune Vrai ou fake, plaît particulièrement aux fidèles de franceinfo, comme Mathilde Recoque-Ferreira, 42 ans, qui estime qu'il faut continuer à donner "de l'humanité à l'information".